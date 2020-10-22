Эпидемиологическая ситуация в Украине ухудшается. И все чаще говорят о возвращении жесткого карантина уже после местных выборов 25 октября.

Выборы во время пандемии

Хотя сейчас, во время адаптивного карантина, имеем уже более 7 тысяч инфицированных в сутки, страна готовится к местным выборам. Но оправданы ли такие опасения – читайте в материале журналистов 24 канала.

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По всей стране загруженность больниц достигает уже более 60%. Наиболее критическая ситуация в Луганской, Одесской и Полтавской областях. Там почти закончились свободные койки. Впрочем весной, когда в Украине не было еще и сотни больных, всех закрыли дома, запретили даже гулять в парках – по примеру Китая и Европы. Тогда не исключали даже введения чрезвычайного положения. Однако этого так и не произошло.

Первая причина – это бы сразу использовала опозиция, чтобы говорить об узурпации власти. Во вторых, на тот момент не понимали всех рисков и масштабности угроз, а общество на первом этапе восприняло все всерьез,

– отметил политолог Олег Саакян.

Также он добавил, что в год местных выборов, на чашах весов здоровье людей и обеспечение конституционного права выбора и государство не может выбрать что-то одно. В Польше, Франции и США состоялись выборы. Соответственно, и Украина здесь не является исключением

Перенос выборов ударил бы по рейтингам

Перенести выборы можно лишь при объявлении чрезвычайного положения. Но тогда это негативно ударит по центральной власти, а соответственно и по рейтингам "Слуги народа", которые и без того не имеют такой поддержки, как во время президентских и парламентских выборов 2019 года.

А вот есть ли вообще жизнь после выборов? Эксперты убеждают, что к жесткому карантину Украина больше не вернется.

Тотального локдауна страна не выдержит. Я не думаю, что он будет – будет адаптивный карантин. Эпидемия, к сожалению, была доведена до такого этапа уже, без карантина не обойдется,

– считает руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Сценарий жесткого карантина отвергает и сам президент. Возможны лишь отдельные ссылки мер безопасности, говорят эксперты. Однако ни в правительстве, ни в том же Офисе Президента не говорят, что делать сейчас, чтобы избежать этой критической черты о которой говорит Минздрав.

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И как не допустить ситуации, когда врачи будут решать, кого спасать, а кого нет. Кроме того, что всем украинцам нужно соблюдать правила безопасности.