Як проходять місцеві вибори 2020 в містах України: онлайн-трансляція на 24 каналі
По всій Україні 25 жовтня активно проходять місцеві вибори-2020. У прямому ефірі 24 каналу впродовж дня розповідатимуть, що відбувається на дільницях у містах та селах України.
Журналісти 24 каналу перевірять, як минають вибори у різних містах країни. Вони наживо вмикатимуться з виборчих дільниць та розповідатимуть деталі виборчого процесу.
Важливо Вибори та пандемія: експерти сперечаються, чи буде знову жорсткий карантин
Зокрема покажуть, як проходять місцеві вибори у столиці та області, а також у таких містах та селищах України:
- у Львові та області,
- Харкові,
- Смілі,
- Хмельницькому,
- Черкасах,
- Вінниці,
- Миколаєві та інших.
Місцеві вибори 2020 – дивіться пряму трансляцію 24 каналу:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter