По всій Україні 25 жовтня активно проходять місцеві вибори-2020. У прямому ефірі 24 каналу впродовж дня розповідатимуть, що відбувається на дільницях у містах та селах України.

Журналісти 24 каналу перевірять, як минають вибори у різних містах країни. Вони наживо вмикатимуться з виборчих дільниць та розповідатимуть деталі виборчого процесу. Важливо Вибори та пандемія: експерти сперечаються, чи буде знову жорсткий карантин Зокрема покажуть, як проходять місцеві вибори у столиці та області, а також у таких містах та селищах України: у Львові та області,

Харкові,

Смілі,

Хмельницькому,

Черкасах,

Вінниці,

Миколаєві та інших. Місцеві вибори 2020 – дивіться пряму трансляцію 24 каналу: