Бывшая чиновница правительства Гончарука Клитина нестандартно заявила о баллотировании на осенних местных выборах, а штаб Порошенко возглавил Турчинов.

Запоздалый ответ на скандал

Как рассказал 24 каналу глава Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сомнительно, что Александре Клитиной удастся получить реальные результаты на местных выборах. По его мнению, истории с Клитиной и нардепом Ириной Аллахвердиевой, которые связаны с оскорблениями и унижениями женщин в политике, неприятны. Клитина и Аллахвердиева не могли дать достойный ответ недостойным политикам. И это проблема. Клитина дала ответ, но опоздала на несколько месяцев.

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Клитина могла не осознавать масштабы скандала, который стал разрушительным для нее. Но ответ надо давать сразу и негодяев называть негодяями. Тогда она запомнилась как политик и могла бы иметь перспективу. Сейчас, к сожалению, фамилию Клитиной связывать только со скандалом,

– считает Алексей Кошель.

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Политолог отмечает: заявления Клитиной о партийном строительстве не надо воспринимать всерьез. Если она зарегистрирует политическую партию, то это будет одна из более 300 партий в Украине, которая будет существовать только на бумаге. Для активного участия в политической жизни Украины нужно иметь серьезные финансы и медийную поддержку.

В то же время политический эксперт Валерий Клочок отмечает: расчет Клитиной точный: куча эфиров и мегапопулярность за пол дня. По его убеждению, этот проект – критика новых лиц.

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Что известно о Клитиной

С 2015 года Александа Клитина работала советницей министра инфраструктуры.

Далее стала председателем Офиса поддержки реформ в министерстве и заместителем министра транспорта и инфраструктуры Криклия.

С политиком связан интим-скандал. Антон Поляков из "Слуги народа" в 2019 году опубликовал запись разговора, в которой говорится о том, что Александра получила должность благодаря интимным связям. После этого с чиновницей переписывался пранкер Джокер.

Во время разговора с пранкером Клитина намекнула на вероятную коррупцию в Мининфраструктуры при руководстве Криклия.

После скандалов с Клитиной Владислав Криклий уволил ее из ведомства.

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Турчинов перешел к Порошенко

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов возглавил избирательный штаб партии Петра Порошенко "Европейская солидарность". По мнению Алексея Кошеля, таким образом партия пятого президента усиливает команду знаковыми лицами.

Турчинов – политический тяжеловес, бывший секретарь СНБО. Человек, который имеет нестандартный образ, который можно активно использовать в избирательной кампании. Недаром его называют "кровавым пастором". Турчинов – сторонник более решительной линии поведения в вопросах войны с Россией,

– отмечает Алексей Кошель.

Впрочем, отмечает эксперт, местная кампания будет соревнованием личностей, а не партийных брендов. С одной стороны, избиратели будут оценивать политиков в вопросах дееспособности решить проблемы с вывозом мусора, канализации, качества питьевой воды, воздуха и тому подобное. С другой, в больших городах-миллионниках и на выборах в облсоветы будут ориентироваться на партийные бренды. Поэтому руководитель штаба – не только организатор, но и играет определенную символическую роль.

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В то же время политолог Николай Давидюк убежден, что назначение Турчинова руководителем штаба "ЕС" – попытка очистить местные ячейки "Батькивщины" для Порошенко. (Турчинов много лет был одним из лидеров "Батькивщины" – "24").

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Но, подчеркивает Кошель, не надо говорить исключительно о местных выборах. Политсилы активно работают над партийным развитием учитывая возможные досрочные парламентские выборы. Сейчас это выглядит маловероятно, но партии готовятся к разным сценариям.