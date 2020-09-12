Главный санитарный врач Виктор Ляшко не исключает того факта, что в будущем может пойти в политику. И не скрывает своих политических амбиций.

О своем будущем в политике Виктор Ляшко рассказал в эфире "1+1".

Примечательно Выборы мэра Киева: когда "Слуга народа" назовет своего кандидата

На вопрос ведущего о том, есть ли у него политические амбиции, Ляшко ответил, что "политические амбиции есть всегда у каждого". Поэтому на уточняющий вопрос о том, думает ли он о карьере политика, главный санитарный врач дал утвердительный ответ.

О кандидатуре в мэры Киева и "Слуге народа"

Стоит отметить, что в СМИ давно ходят слухи о том, что Виктора Ляшко могут выдвинуть кандидатом в мэры Киева. Однако сделать это может только политическая партия. Поэтому чаще всего называлась партия "Слуга народа", которая может сделать именно Ляшко своим кандидатом на местных выборах в Киеве.

Однако Виктор Ляшко опроверг такую ​​информацию, назвав ее лишь слухами.

"Когда будут предлагать, я думаю это станет известно, я скрывать этого не буду", – заявил Ляшко.

Однако ответа на то, согласится ли он участвовать в выборах мэра столицы – так и не дал.

Выборы в Киеве: коротко

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. На них будут выбирать мэров и депутатов поселковых, городских и областных советов. В том числе и мэра Киева.