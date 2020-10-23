Накануне местных выборов жителей Сумской области беспокоят проблемы в здравоохранении и образовании, безработица, коррупция и плохие дороги. Часть этих проблем может быть решена, если в органы местного самоуправления будут избраны депутаты, которые имеют желание и достаточно профессиональные, чтобы воплощать изменения.

В Сумской области будут выбраны 57 новых местных советов. Речь идет о 1 областной совет, 5 районных советов и 51 совет территориальных общин. В каждом совете территориальной общины также будет избираться председатель.

Количество депутатов в советах всех уровней зависит от количества избирателей. Чем больше избирателей зарегистрировано в административно-территориальной единице, тем больше депутатов будет в этом совете.

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Областная и районные советы Сумщины

Результаты выборов в Сумской областной совет, который будет состоять из 64 депутатов, зависят от 850 тысяч жителей области, имеющих право голоса. Это 80% населения региона.

До укрупнения в Сумской области было 18 районов, сейчас районов 5. Таким образом, 25 октября будут избираться 5 районных советов. В крупнейшем из них – Совете Сумского района-будет 54 депутата. В Конотопской и Шосткинской районных совет – по 42 депутата. Наименьшее число депутатов в советах Ахтырского и Роменского районов – по 38.

Полномочия областного и районных советов отличаются лишь территорией действия – область или район. Так, в 2019 году сводный бюджет Сумской области составил 18 миллиардов гривен, что втрое больше по сравнению с 2014 годом. Как депутаты распоряжаются средствами налогоплательщиков? Областные и районные советы утверждают проекты бюджетов на соответствующем уровне, заслушивают отчеты об их выполнении, а также распределяют дотации и субвенции из государственного бюджета между бюджетами других населенных пунктов области.

Местные депутаты имеют организационные полномочия, которые влияют на работу совета и планирование отдельных сфер жизни общин. Это избрание и освобождение председателя совета и его заместителей, рассмотрение информационных запросов от граждан, проведение консультационных опросов по важным для региона вопросам. Также областные и районные советы утверждают региональные целевые программы, которые должны содержать четкий план внедрения политики в ключевых для общества сферах.



Местные выборы 2020 на Сумщине / Инфографика Центра совместных действий

Важным блоком полномочий областного и районных советов является управление объектами общей собственности территориальных общин, включая их финансирование. Это учреждения образования, здравоохранения, культуры, различные коммунальные предприятия и другие объекты. Местные депутаты могут назначать и увольнять их руководителей. Чтобы узнать, кому именно принадлежит конкретный объект, стоит посмотреть на его полное название. Например, коммунальное некоммерческое предприятие Сумского областного совета "Сумская областная клиническая больница" и Воронежская детская музыкальная школа Шосткинского районного совета Сумской области.

Стоит отметить, что областные и районные советы устанавливают тарифы на ЖКХ для своих коммунальных предприятий в случаях, когда это не является ответственностью национального регулятора. Кроме того, местные депутаты на этом уровне самоуправления решают вопрос о предоставлении или отмене разрешения на специальное использование природных ресурсов областного или районного значения, установление правил пользования водозаборными сооружениями, предназначенными для удовлетворения питьевых и бытовых потребностей людей.

Но это не все. В дополнение к указанному выше областная и районные советы могут в определенной степени контролировать исполнительную власть на местах. Так, депутаты могут заслушивать отчеты глав местных государственных администраций, которые назначаются президентом, и отправлять их в отставку в случае неудовлетворительной работы.

А если акты местных органов исполнительной власти ограничивают права территориальных общин или полномочия местных советов, депутаты могут оспорить их в судебном порядке. Кроме того, народные избранники могут заслушивать информацию прокуроров и местных руководителей национальной полиции по борьбе с преступностью и других результатов их работы.

Советы и главы общин Сумщины



Сумской областной совет / Фото: Википедия

Теперь объединенные территориальные общины (ОТО) являются базовой административной единицей в Украине. На местных выборах жители Сумщины будут избирать 51 совет ОТГ: 15 городских советов ОТГ, 15 поселковых советов ОТГ и 21 сельский совет ОТГ. В каждой из этих общин также будут выбирать соответствующего городского, поселкового или сельского голову.

До совета Сумской городской территориальной общины, к которой в целом входят 5 ОТГ, будут выбирать 42 депутатов, поскольку община насчитывает более чем 231 тысяча избирателей. Наиболее многочисленной по количеству избирателей (после общины областного центра) является Шосткинская городская территориальная община. В ее совет 71,3 тысячи избирателей будут избирать 38 депутатов. В тех общинах, которые имеют до 10 тыс. избирателей, будет 22 депутатов. Именно такой является наименьшая по количеству избирателей Камышанская сельская ОТГ, в которой 2,5 тысячи избирателей.

Местная власть общин является ближайшей к гражданам. Именно она хорошо знает, какие проблемы существуют в общине и как их решить, чтобы жители почувствовали улучшение уже в ближайшее время. К примеру, по данным последних социологических исследований, жителей Сум больше всего беспокоят проблемы со здравоохранением, созданием рабочих мест, ЖКХ, некачественными дорогами и коррупцией. Органы местного самоуправления имеют широкие полномочия в этих сферах и именно они должны их решать. Так что могут ОМС?

В сфере здравоохранения местная власть управляет коммунальными заведениями здравоохранения, а также назначает до них кадры и планирует сети больниц таким образом, чтобы все жители населенного пункта имели доступ к качественным медицинским услугам. Именно ОМС принимают решение о создании, закрытии или перепрофилировании больниц. Они же обязаны обеспечивать ремонт больниц, закупку медицинского оборудования и развитие медицины в общине. Поэтому если в вашем населенном пункте закрыли очередную больницу, требовать объяснений следует у ваших местных властей.

Она же может создавать рабочие места в общине. Это возможно из-за образования разного рода коммунальных предприятий и привлечения инвестиций от бизнеса к обществу. Инициатором этого чаще всего является председатель ОТГ, но местные депутаты также имеют возможности для привлечения инвестиций в общины. Для этого в ОТГ должен быть благоприятный инвестиционный климат – отсутствие коррупции и бюрократии в ОМС, развитая инфраструктура, образованное население, качественные дороги, льготы по местным налогам и сборам и тому подобное. Это как раз должны обеспечить органы местного самоуправления.

В сфере ЖКХ местные власти также могут достаточно много. Именно она устанавливает правила благоустройства общины, ее чистоты и порядка, соблюдения тишины в общественных местах и тому подобное. Она решает вопросы водоснабжения, отвода и очистки сточных вод, а еще контролирует качество питьевой воды. Собирать, перевозить и утилизировать бытовые отходы также обязаны местные власти.

Платежки за коммунальные услуги каждый раз удивляют граждан своими суммами. Но кто их определяет? Тарифы на бытовые и коммунальные услуги, кроме тепловой энергии, централизованного водоснабжения и отопления, устанавливает исполком местного совета. Поэтому о размере коммунальных тарифов стоит спрашивать, прежде всего, у своих местных депутатов и председателей местных советов или у тех, кто баллотируется на эти должности.

ОМС несут полную ответственность за ремонты дорог и тротуаров, находящихся на балансе обществ. Они обеспечивают текущий и капитальный ремонты дорог, строят новые и ремонтируют старые путепроводы, создают пешеходные зоны, велосипедные дорожки, места для парковки и тому подобное. Руководителей коммунальных предприятий, которые ремонтируют дороги, назначают председатели ОТГ. Правда, на дороги районного, областного или государственного значения совет ОТГ или исполком влиять не могут.

Бороться с коррупцией в местном совете ОМС не могут. Это ответственность правоохранительных органов. А вот снижать уровень коррупции в своих органах местная власть способна самостоятельно. Для этого она должна вводить прозрачные механизмы формирования и реализации решений. Сюда относятся привлечение общественности при принятии важных решений, отчетности за ход выполнения целевых программ в различных сферах, открытые данные относительно доходов и расходов местного бюджета и тому подобное. Но требовать этого от них должна сама община.



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Значительное влияние на развитие общины имеют городские, поселковые и сельские головы. В первую очередь, они являются руководителями исполкомов, что дает им широкие исполнительные полномочия почти во всех сферах. Кроме этого, от них зависит количественный и персональный состав исполкома совета ОТГ, наличие необходимых подразделений и департаментов в различных отраслях, финансовых распорядителей и тому подобное.

После того, как местный совет утверждает целевые назначения средств из местного бюджета, именно глава ОТГ является главным распорядителем этих средств. Поэтому если деньги из местного бюджета куда-то "исчезают" или даже не доходят до него, ответственность за это несет глава территориальной общины.

Для осуществления своих полномочий ОМС имеют собственные значительные бюджеты. Так, в 2019 году расходы бюджета города суммы составили почти 3 миллиарда гривен, города Шостка – 661 миллион гривен, Камышанской ОТГ – 56,3 миллиона гривен. По сравнению с 2014 годом, расходы сумм выросли более чем в 2,5 раза. С 2021 года бюджеты вновь созданных ОТГ будут иметь еще больше средств, поскольку произошло объединение бюджетов территориальных общин.

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Под конец

Часто люди обращаются со своими проблемами к президенту, правительству или народным депутатам, поскольку считают, что именно они должны их решать. На самом деле подавляющее большинство этих проблем в общинах обязаны решать органы местного самоуправления. Это их прямая ответственность, на осуществление которой идет местный бюджет общины. То есть, теперь ОМС имеют как широкие полномочия для формирования и внедрения различных местных политик, так и значительное финансирование на местах, которое, скорее всего, будет продолжать увеличиваться.

Здравоохранение, ЖКХ, дороги, привлекательность общества для бизнеса и создание рабочих мест, снижение коррупции на местах – все это компетенция местной власти. Если вы хотите, чтобы в вашем сообществе улучшилась жизнь, требуйте от своих органов местного самоуправления необходимых для вас изменений. А перед этим сделайте умеренный и взвешенный выбор уже 25 октября на местных выборах.

Подробнее о полномочиях органов местного самоуправления читайте здесь.

Авторы: Мария Квітцінська и Константин Шокало, аналитики Центра совместных действий для издания ЦУКР.