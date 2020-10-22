Местные выборы 2020: основные даты, особенности и цифры
25 октября украинцы будут избирать депутатов в местные советы и мэров своих населенных пунктов. Голосование будет проходить с нововведениями из-за изменений в Избирательный кодекс, а также с рядом карантинных ограничений.
Все, что нужно знать, прежде чем идти на избирательный участок – в материале 24 канала.
Местные выборы 2020: основные даты
5 сентября в Украине официально начался избирательный процесс. Голосовать за местных депутатов и мэров населенных пунктов украинцы будут 25 октября.
Основные даты выборов / Инфографика 24 канала
Выборы на временно оккупированных территориях Украины (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей) не состоятся. Их назначат при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины, согласно установленному законом порядку.
Как будут проходить выборы
В этом году местные выборы пройдут по новым правилам. Еще в 2019 году в Украине приняли Избирательный кодекс, в который в июле 2020-го внесли немало изменений. Кроме того, сокращается количество депутатов в результате проведенной административной реформы (уменьшение количества советов после укрупнения общин и формирования ОТО).
Сколько депутатов будут выбирать / Инфографика ЧЕСНО
Основные изменения:
- Кандидаты-мажоритарщики могут избираться только в населенных пунктах, где проживает до 10 тысяч человек. В больших городах и советах высшего уровня выборы будут проходить по пропорциональной системе. Списки будут открытыми и формируются исключительно политическими партиями.
- Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).
- Сократили количество избирательных округов (они были укрупнены). От одного округа избираются по меньшей мере два и максимум 4 депутата.
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- Гендерные квоты: в каждой пятерке списка должно быть не меньше двух представителей противоположного пола (в целом в списке политсилы – не менее 40% кандидатов одного пола).
- Избиратель может выбрать не только политическую силу, но и именно того ее представителя, которого желает видеть в совете. Он, однако, должен набрать не менее 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться выше по списку. Если выдвиженец набирает меньше – мандаты распределяет партия.
- Изменилась форма бюллетеня: напротив партий будет список кандидатов от нее. Избиратель должен поставить галочку за партию, которую выбирает, и вписать номер кандидата, которого поддерживает.
Как будет выглядеть бюллетень / ОПОРА
- Бюллетени будут разных цветов. Преимущественно избиратели будут получать 4 бюллетеня, которыми будут голосовать мэра и депутатов городского, районного и областного советов. Однако их количество зависит от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.
Бюллетени будут разноцветными / Скриншот видео 24 канала
- Ограничение возможности избираться на различные должности для кандидатов. Теперь можно баллотироваться только на две должности на одном уровне или в советы максимум двух уровней.
- Организации партии на местах имеют возможность заключить соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в парламенте, что гарантирует включение ее кандидатур в избирательные комиссии (ранее это право имели только депутатские фракции).
Денежные залоги для кандидатов в мэры / Инфографика 24 канала
Карантинные нововведения
- На каждом участке будет ответственное лицо, которое будет расспрашивать избирателей о состоянии здоровья.
- При входе расставят дезинфекторы, которыми нужно обработать руки.
- По всему участку нанесут разметку, чтобы людям было проще соблюдать социальную дистанцию.
- Если будет возможность, то сделают разные входы и выходы, чтобы не было скоплений людей.
- Возле стола, на котором будут выдавать бюллетени, может быть не больше 3 человек.
- Все поверхности будут дезинфицировать.
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Избирателей без масок тоже будут допускать к голосованию. Однако их за это нарушение будут привлекать к административной ответственности. За соблюдением масочного режима будут следить правоохранители, члены комиссий и представители местной власти.
Люди с признаками простуды, согласно правительственному постановлению, должны голосовать в отдельной кабинке по отдельному маршруту. Члены избирательной комиссии при этом должны следить, чтобы с больным сохранялась дистанция.
Как быть тем, кто на самоизоляции или в больнице?
Украинцы, которые заболели COVID-19, смогут проголосовать на дому – члены избирательной комиссии в специальных средствах защиты будут приходить к таким избирателям.
Чтобы получить такую возможность, необходимо до 20:00 23 октября передать соответствующее заявление и выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей (взять у врача) в участковую комиссию по месту голосования. Такая же процедура и для тех, кто находится на самоизоляции (например, потому, что контактировали с больным).
Пациенты, которые болеют COVID-19 и находятся в больнице, смогут проголосовать непосредственно там. В день выборов к ним приедут мобильные бригады.
Списки кандидатов в мэры крупных городов
- Винница
- Днепр
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Киев
- Кривой Рог
- Кропивницкий
- Луцк
- Львов
- Мариуполь
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
- Черноморск
Последние рейтинги
20 октября социологи обнародовали свежий рейтинг партий на местных выборах, который является суммой результатов политических сил на выборах в облсовет каждой области. Так, больше всего украинцы поддерживают партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".
Последние рейтинги партий / Инфографика 24 канала
Рейтинги кандидатов в мэры городов и партии на местах:
- Винница
- Днепр
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Киев
- Кривой Рог
- Кропивницкий
- Луцк
- Львов
- Мариуполь
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкассы
- Черновцы
- Чернигов
Сколько денег потратили
Почти 1,3 миллиарда гривен на проведение выборов перенаправили из Фонда борьбы с коронавирусом. Таким образом субвенцию на местные выборы сократили (с 2,155 млрд гривен).
Ожидаемая явка избирателей
В этом году, по последним данным, даже если ухудшится ситуация с эпидемией, точно голосовать планируют 51% украинцев. Если ситуация не осложнится – 61%. При этом колеблются 21% и 25% соответственно.
В этом году впервые на местных выборах смогут голосовать переселенцы и трудовые мигранты, которые могли сменить избирательный адрес на постоянной основе (написав заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей) или разово (фото). Воспользовались такой возможностью 98 тысяч 286 избирателей.
Как менялась явка на местных выборах:
- 1994 год – 75,5%;
- 1998 год – почти 71%;
- 2002 год – 69%;
- 2006 год – 67%;
- 2010 год – явка почти 50%;
- 2015 год – 46,6%.