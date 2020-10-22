25 октября украинцы будут избирать депутатов в местные советы и мэров своих населенных пунктов. Голосование будет проходить с нововведениями из-за изменений в Избирательный кодекс, а также с рядом карантинных ограничений.

Все, что нужно знать, прежде чем идти на избирательный участок – в материале 24 канала.

Местные выборы 2020: основные даты

5 сентября в Украине официально начался избирательный процесс. Голосовать за местных депутатов и мэров населенных пунктов украинцы будут 25 октября.



Основные даты выборов / Инфографика 24 канала

Выборы на временно оккупированных территориях Украины (Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей) не состоятся. Их назначат при условии прекращения оккупации и агрессии России против Украины, согласно установленному законом порядку.

Как будут проходить выборы

В этом году местные выборы пройдут по новым правилам. Еще в 2019 году в Украине приняли Избирательный кодекс, в который в июле 2020-го внесли немало изменений. Кроме того, сокращается количество депутатов в результате проведенной административной реформы (уменьшение количества советов после укрупнения общин и формирования ОТО).



Сколько депутатов будут выбирать / Инфографика ЧЕСНО

Основные изменения:

Кандидаты-мажоритарщики могут избираться только в населенных пунктах, где проживает до 10 тысяч человек. В больших городах и советах высшего уровня выборы будут проходить по пропорциональной системе. Списки будут открытыми и формируются исключительно политическими партиями.

могут избираться только в населенных пунктах, где проживает до 10 тысяч человек. В больших городах и советах высшего уровня выборы будут проходить Списки будут открытыми и формируются исключительно политическими партиями. Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре).

выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет больше 50% голосов в первом туре). Сократили количество избирательных округов (они были укрупнены). От одного округа избираются по меньшей мере два и максимум 4 депутата.

Читайте также В ЦИК заявили, что подсчет голосов после 25 октября будет длительным

Гендерные квоты : в каждой пятерке списка должно быть не меньше двух представителей противоположного пола (в целом в списке политсилы – не менее 40% кандидатов одного пола).

: в каждой пятерке списка должно быть не меньше двух представителей противоположного пола (в целом в списке политсилы – не менее 40% кандидатов одного пола). Избиратель может выбрать не только политическую силу, но и именно того ее представителя, которого желает видеть в совете. Он, однако, должен набрать не менее 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться выше по списку. Если выдвиженец набирает меньше – мандаты распределяет партия.

Он, однако, должен набрать не менее 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться выше по списку. Если выдвиженец набирает меньше – мандаты распределяет партия. Изменилась форма бюллетеня: напротив партий будет список кандидатов от нее. Избиратель должен поставить галочку за партию, которую выбирает, и вписать номер кандидата, которого поддерживает.



Как будет выглядеть бюллетень / ОПОРА

Бюллетени будут разных цветов. Преимущественно избиратели будут получать 4 бюллетеня, которыми будут голосовать мэра и депутатов городского, районного и областного советов. Однако их количество зависит от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.



Бюллетени будут разноцветными / Скриншот видео 24 канала

Ограничение возможности избираться на различные должности для кандидатов. Теперь можно баллотироваться только на две должности на одном уровне или в советы максимум двух уровней.

для кандидатов. Теперь можно баллотироваться только на две должности на одном уровне или в советы максимум двух уровней. Организации партии на местах имеют возможность заключить соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в парламенте, что гарантирует включение ее кандидатур в избирательные комиссии (ранее это право имели только депутатские фракции).

На местном уровне ввели денежные залоги для всех кандидатов:

– для кандидатов в мэры города, где количество избирателей не превышает 75 тысяч человек, залог является постоянным и составит около 4 700 гривен;

– для кандидатов в депутаты, которые баллотируются в общине до 10 тысяч избирателей, залог тоже постоянный – около 940 гривен;

– кандидаты в мэры, баллотирующихся в больших общинах, и кандидаты в депутаты от партий должны посчитать свой залог, учитывая количество избирателей, – нужно внести 209 гривен на каждую тысячу человек.



Денежные залоги для кандидатов в мэры / Инфографика 24 канала

Карантинные нововведения

На каждом участке будет ответственное лицо, которое будет расспрашивать избирателей о состоянии здоровья.

При входе расставят дезинфекторы, которыми нужно обработать руки.

По всему участку нанесут разметку, чтобы людям было проще соблюдать социальную дистанцию.

Если будет возможность, то сделают разные входы и выходы, чтобы не было скоплений людей.

Возле стола, на котором будут выдавать бюллетени, может быть не больше 3 человек.

Все поверхности будут дезинфицировать.

Интересно ЦИК запустила чат-бот в Telegram и Facebook, который информирует о местных выборах

Избирателей без масок тоже будут допускать к голосованию. Однако их за это нарушение будут привлекать к административной ответственности. За соблюдением масочного режима будут следить правоохранители, члены комиссий и представители местной власти.

Люди с признаками простуды, согласно правительственному постановлению, должны голосовать в отдельной кабинке по отдельному маршруту. Члены избирательной комиссии при этом должны следить, чтобы с больным сохранялась дистанция.

Специалисты отмечают, что после местных выборов в Украине не будет новой вспышки COVID-19. К этому приводит длительное общение в коллективах более 15 человек. Во время проведения выборов этого происходить не будет.

Как быть тем, кто на самоизоляции или в больнице?

Украинцы, которые заболели COVID-19, смогут проголосовать на дому – члены избирательной комиссии в специальных средствах защиты будут приходить к таким избирателям.

Чтобы получить такую ​​возможность, необходимо до 20:00 23 октября передать соответствующее заявление и выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей (взять у врача) в участковую комиссию по месту голосования. Такая же процедура и для тех, кто находится на самоизоляции (например, потому, что контактировали с больным).

Пациенты, которые болеют COVID-19 и находятся в больнице, смогут проголосовать непосредственно там. В день выборов к ним приедут мобильные бригады.

Списки кандидатов в мэры крупных городов

Последние рейтинги

20 октября социологи обнародовали свежий рейтинг партий на местных выборах, который является суммой результатов политических сил на выборах в облсовет каждой области. Так, больше всего украинцы поддерживают партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность".



Последние рейтинги партий / Инфографика 24 канала

Рейтинги кандидатов в мэры городов и партии на местах:

Сколько денег потратили

Почти 1,3 миллиарда гривен на проведение выборов перенаправили из Фонда борьбы с коронавирусом. Таким образом субвенцию на местные выборы сократили (с 2,155 млрд гривен).

Ожидаемая явка избирателей

В этом году, по последним данным, даже если ухудшится ситуация с эпидемией, точно голосовать планируют 51% украинцев. Если ситуация не осложнится – 61%. При этом колеблются 21% и 25% соответственно.

В этом году впервые на местных выборах смогут голосовать переселенцы и трудовые мигранты, которые могли сменить избирательный адрес на постоянной основе (написав заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей) или разово (фото). Воспользовались такой возможностью 98 тысяч 286 избирателей.

Как менялась явка на местных выборах: