На местных выборах 2020 в Украине зафиксировали необычный случай – члены одной семьи являются кандидатами в депутаты от трех разных политических партий. Отец с сыновьями будут бороться за голоса избирателей в Сумской городской совет.

Магомед Галаев кандидат в депутаты от партии "Батькивщина", его сыновья Расул и Рустам – от "Европейской Солидарности" и "Слуги народа" соответственно. Такие данные обнародовала Центральная избирательная комиссия.

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Что известно о необычной семье

Глава семьи Магомед-Шарип Джамалович Галаев был депутатом Сумского горсовета 4 и 5 созывов, впоследствии пробовал свои силы на выборах в совет 7 созыва. По информации СМИ, в 2002 году он прошел в орган местного самоуправления от "Партии мусульман Украины". В 2006 году – от "Народного блока Литвина", а в 2015 баллотировался от "Батькивщины".

Его старший сын Рустам является директором Сумского производственного комбината. Ранее политикой он не занимался.

Другой сын Магомеда – Расул занимает должность директора Центрального рынка в Сумах. В 2015 году был избран депутатом Сумского городского совета от "Блока Петра Порошенко".



Отец и сыновья Галаевы, которые баллотируются на выборах от разных политических партий / Скриншот 24 канала