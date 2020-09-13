Местные выборы 2020: какие основные изменения в голосовании стоит учесть
В 2019 году в Украине приняли Избирательный кодекс, а посреди июля этого года в документ внесли ряд изменений. Однако, по словам экспертов, он все же нуждается в усовершенствовании.
Сайт 24 канала рассказывает о ключевых изменениях, внесенных в Избирательный кодекс, и как будут голосовать украинцы 25 октября.
К слову 5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс
Для тех, кого выбирают:
- Будет два типа избирательных систем: мажоритарная (для небольших населенных пунктов, где живет до 10 тысяч человек) и пропорциональная по открытым партийным спискам (для выборов в областные советы и в населенных пунктах с более чем 10 тысячами жителей).
- Второй тур выборов городских голов будет проводиться только в городах с населением более 75 тысяч человек (если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре).
- Сократили количество избирательных округов (они были укрупнены). От одного округа будут избираться по меньшей мере двое и максимум 4 депутата.
Будут выбирать по двум типам избирательных систем / ОПОРА
- Гендерные квоты: в каждой пятерке списка должно быть по меньшей мере двое представителей противоположного пола (в целом в списке политсилы – не менее 40% кандидатов одного пола).
- Ограничение возможности избираться на различные должности для кандидатов. Теперь можно баллотироваться лишь на две должности на одном уровне или же в советы максимум двух уровней.
- Организации партии на местах имеют возможность заключить соглашение о сотрудничестве с депутатской группой в парламенте, что гарантирует включение ее кандидатур в избирательные комиссии (ранее это право имели только депутатские фракции).
- Предлагают привлекать к ответственности за подкуп кандидата. Это, вероятно, должно отбить желание создавать кандидатов-двойников.
Как будет выглядеть избирательный бюллетень / ОПОРА
Для тех, кто выбирает:
- Можно выбирать не только партию, но и кандидата. Он, однако, должен набрать не менее 25% от избирательной квоты, чтобы продвинуться выше по списку. Если выдвиженец набирает меньше – мандаты распределяет партия.
- Изменилась форма бюллетеня: напротив партий будет список кандидатов от нее. Избиратель должен поставить галочку за партию, которую выбирает, и вписать номер кандидата, которого поддерживает.
- Можно изменить избирательный адрес на постоянной основе, написав заявление в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Также до 10 сентября была возможность изменить место голосования онлайн (разово).
- Возможно интернет-голосование. Однако, лишь как эксперимент – все равно нужно параллельно голосовать на участке, а онлайн-голоса учитывать не будут.
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Карантинные новшества
Изменений в эти выборы добавил и карантин, введенный из-за COVID-19. В частности, речь идет о:
- Социальной дистанции (возможно, разные входы для избирателей, ограничения для количества людей в помещении и тому подобное).
- Средства персональной защиты для работников избирательных участков, а также их наличие у избирателей.
- Запрет массовых собраний избирателей в помещении (для агитации перед выборами) и раздача буклетов в палатках.
Подробные рекомендации относительно мер, введенных для голосования в условиях карантина, будут в соответствующем постановлении Кабмина, которое еще дорабатывают.
Как будут выбирать местных кандидатов и мэров / Инфографика 24 канала