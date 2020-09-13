К каким изменениям на выборах-2020 готовиться украинцам? / Фото 24 канал

В 2019 году в Украине приняли Избирательный кодекс, а посреди июля этого года в документ внесли ряд изменений. Однако, по словам экспертов, он все же нуждается в усовершенствовании.