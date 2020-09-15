До яких змін на виборах-2020 готуватися українцям? / Фото 24 канал

У 2019 році в Україні ухвалили Виборчий кодекс, а всередині липня цього року до документу внесли низку змін. Проте, за словами експертів, він все ж потребує удосконалення.