В течение 25 октября, во время проведения местных выборов, в полицию поступило 8 сообщений о заминировании избирательных участков.

Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что все сообщения уже проверены, сообщает пресс-служба МВД Украины.

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Несмотря на сообщения, на "заминированных" участках процесс голосования не останавливали. В итоге оказалось, что эти заявления таки оказались ложными.

На сегодня у нас уже "минировали" 8 раз. Национальная полиция не останавливала процесс волеизъявления, очень быстро и оперативно проверила эти факты, они оказались фейками,

– заявил Клименко во время брифинга.

Известно, что сообщения о заминировании поступали несколько раз в Одессе и один раз в Винницкой области, а именно в поселке Тывров Тывровского района. Теперь полиция устанавливает лиц, которые звонили и цель их действий.

Другие нарушения на выборах: кратко

Во время этого же брифинга Клименко добавил, что за несколько последних часов в полицию поступило четыре заявления, что на всеукраинском опросе волонтеры работают за деньги. Кроме этого, устанавливают лиц, которые распространяли ручки и антисептики с символикой кандидатов прямо перед участками.

Отметим, пока у правоохранителей зарегистрировано 2401 заявление и сообщение о нарушении избирательного законодательства. В сообщении говорится, что больше всего нарушений зафиксировали в Киеве, а также в Киевской и Днепропетровской областях. Среди самых распространенных нарушений: преждевременное начало голосования, нехватка ящиков и кабинок и несоблюдение правил карантина.

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Как безопасно проголосовать на выборах / Инфографика 24 канала