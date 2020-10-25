Впродовж 25 жовтня, під час проведення місцевих виборів, до поліції надійшло 8 повідомлення про замінування виборчих дільниць.

Голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що всі повідомлення вже перевірені, повідомляє пресслужба МВС України.

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Попри повідомлення, на "замінованих" дільницях процес голосування не зупиняли. У підсумку виявилось, що ці заяви таки виявились неправдивими.

На сьогодні у нас уже "мінували" 8 разів. Національна поліція не зупиняла процес волевиявлення, дуже швидко й оперативно перевірила ці факти, вони виявилися фейками,

– заявив Клименко під час брифінгу.

Відомо, що повідомлення про замінування надходили декілька разів в Одесі та один раз на Вінниччині, а саме у селищі Тиврів тиврівського району. Тепер поліція встановлює осіб, які телефонували та мету їхній дій.

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Під час цього ж брифінгу Клименко додав, що за декілька останніх годин до поліції надійшло чотири заяви, що на всеукраїнському опитуванні волонтери працюють за гроші. Окрім цього, встановлюють осіб, які розповсюджували ручки та антисептики з символікою кандидатів просто перед дільницями.

Зазначимо, поки що до правоохоронців зареєстрували 2401 заяву та повідомлення про порушення виборчого законодавства. У повідомленні йдеться, що найбільше порушень зафіксували у Києві, а також у Київській та Дніпропетровській областях. Серед найпоширеніших порушень: передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок та недотримання правил карантину.

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Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу