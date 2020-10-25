Подделка бюллетеней и незаконная агитация: как голосуют в Донецкой области
В Мариуполе активно продолжается голосование на 191 избирательном участке. Отдать свой голос имеют возможность более 300 тысяч человек.
На всех избирательных участках города есть необходимые средства дезинфекции, как и требовали в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает 24 канал.
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Для безопасного проведения выборов там установили дезинфекторы. Большинство избирателей, которые уже проголосовали, использовали защитные маски и приходили с собственными ручками. Также на участках обустроили кабинки для людей с инвалидностью.
Люди соблюдают дистанцию. В частности, на избирательных участках находится разрешенное количество людей – не более 3 человек за одним столом,
– сообщил журналист Артур Детков.
Какие были нарушения на участках
Всего в Донецкой области правоохранители уже зафиксировали 147 случаев нарушений. В частности, это:
- фотографирование бюллетеней;
- незаконная агитация избирателей;
- подделка избирательных бюллетеней.
Также в полиции открыли 12 уголовных производств.
Реакция на опрос от президента
В Мариуполе местные жители в основном положительно отзываются о всенародном опросе от Владимира Зеленского. По словам корреспондента, большинство людей сами подходили, чтобы дать ответы на вопросы. Некоторым из них это предлагали сделать волонтеры.
Вопросы для опроса от Зеленского / Инфографика 24 канала
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