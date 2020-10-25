В Мариуполе активно продолжается голосование на 191 избирательном участке. Отдать свой голос имеют возможность более 300 тысяч человек.

На всех избирательных участках города есть необходимые средства дезинфекции, как и требовали в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает 24 канал.

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Для безопасного проведения выборов там установили дезинфекторы. Большинство избирателей, которые уже проголосовали, использовали защитные маски и приходили с собственными ручками. Также на участках обустроили кабинки для людей с инвалидностью.

Люди соблюдают дистанцию. В частности, на избирательных участках находится разрешенное количество людей – не более 3 человек за одним столом,

– сообщил журналист Артур Детков.

Какие были нарушения на участках

Всего в Донецкой области правоохранители уже зафиксировали 147 случаев нарушений. В частности, это:

фотографирование бюллетеней;

незаконная агитация избирателей;

подделка избирательных бюллетеней.

Справка. В Украине 25 октября 2020 года проходят местные выборы. Впрочем, на некоторых участках процесс голосования проходит с нарушениями. О наиболее распространенных из них – читайте здесь.

Также в полиции открыли 12 уголовных производств.

Реакция на опрос от президента

В Мариуполе местные жители в основном положительно отзываются о всенародном опросе от Владимира Зеленского. По словам корреспондента, большинство людей сами подходили, чтобы дать ответы на вопросы. Некоторым из них это предлагали сделать волонтеры.

Вопросы для опроса от Зеленского / Инфографика 24 канала

Местные выборы 2020 – смотрите видео 24 канала: