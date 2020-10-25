Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель заявил, что в Украине не установлен порог явки на выборах. То есть даже если бы по Украине проголосовал бы только один человек, выборы все равно состоялись бы.

В Украине 25 октября состоялись местные выборы. Согласно данным ЦИК, по состоянию на 20:00 явка составила всего 37%. Это самый низкий показатель за всю историю независимой Украины. По словам Алексея Кошеля, несмотря на это результаты голосования признают действительными, сообщает РБК-Украина.

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По его словам, законодательством Украины не предусмотрен порог явки ни на местных, ни на общенациональных выборах. Следовательно, количество избирателей не влияет на результаты голосования. Кошель подчеркнул, что "даже если бы пришел один избиратель – выборы состоялись бы".

В целом нет (порога – ред). Это невозможно (чтобы выборы признали недействительными – ред.), Но там есть определенные моменты по отдельным участкам, процент испорченных бюллетеней. Это надо смотреть,

– рассказал Кошель.

Явка украинцев на местных выборах 2020 по регионам по состоянию на 20:00

В ЦИК уже подсчитали явку по регионам. По предварительным данным, активнее всего голосовали жители Тернопольской (44,81%), Львовской (43,83%), Винницкой (41,92%), Волынской (41,89%) и Черниговской (41,64%) областей.

Зато наименьшей явка пока была в Донецкой (31,67%), Николаевской (32,02%), Харьковской (32,33%), Херсонской (32,39%) и Запорожской (33,93%) областях.

Согласно результатам опроса социологической группы "Рейтинг", 20% украинцев не пришли на выборы по состоянию здоровья, 14% – не знали, за кого голосовать, для 12% – выборы неинтересны, а 10% респондентов не голосовали из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что уже известны результаты первых экзитполов в областных центрах и крупных городах.



Явка по регионам / Данные ЦИК