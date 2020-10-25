Генеральний директор Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що в Україні не встановлений поріг явки на виборах. Тобто навіть якби по Україні проголосувала б лише одна людина, вибори все одно відбулися б.

В Україні 25 жовтня відбулись місцеві вибори. Згідно з даними ЦВК, станом на 20:00 явка становила всього 37%. Це найнижчий показник за всю історію незалежної України. За словами Олексія Кошеля, попри це результати голосування визнають дійсними, повідомляє РБК-Україна.

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За його словами, законодавством України не передбачений поріг явки ні на місцевих, ні на загальнонаціональних виборах. Відтак, кількість виборців не впливає на результати голосування. Кошель підкреслив, що "навіть якби прийшов один виборець – вибори відбулися б",

В цілому немає (порогу – ред). Це неможливо (щоб вибори визнали недійсними – ред.), Але там є певні моменти по окремих дільницях, відсоток зіпсованих бюлетенів. Це треба дивитися,

– розповів Кошель.

Явка українців на місцевих виборах 2020 за регіонами станом на 20:00

У ЦВК вже підрахували явку по регіонах. За попередніми даними, найактивніше голосували мешканці Тернопільщини (44,81%), Львівщини (43,83%), Вінниччини (41,92%), Волині (41,89%) та Чернігівщини (41,64%).

Натомість найменшою явка поки що була у Донецькій (31,67%), Миколаївській (32,02%), Харківській (32,33%), Херсонській (32,39%) та Запорізькій (33,93%) областях.

Згідно з результатами опитування соціологічної групи "Рейтинг", 20% українців не прийшло на вибори через стан здоров'я, 14% – не знали, за кого голосувати, для 12% – вибори нецікаві, а 10% респондентів не голосували через пандемії коронавірусу.

Зазначимо, що вже відомі результати перших екзитполів в обласних центрах та великих містах.



Явка по регіонах / Дані ЦВК