Соціологи оприлюднили свіжий агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Найбільшою підтримкою українців заручилися такі партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".

Загалом у рейтинг потрапили 77 різних партій, з яких більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад, повідомляє соціологнічна група "Рейтинг".

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Респонденти обирали зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради), партії.

Яка підтримка у партій на місцевих виборах:

"Слуга народу" – 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;

"Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%;

"Європейська солідарність" – 11,7%;

"Батьківщина" – 7,5%;

"За майбутнє" – 7,2%.

До слова, майже всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат. З попередніми результатами опитування можете ознайомитися за посиланням.

Які політичні сили наразі не долають умовний бар’єр у 5%:

"Наш край" – 4,0%;

Радикальна партія Олега Ляшка – 3,9%;

УДАР Віталія Кличка – 3,0%;

"Партія Шарія" – 2,6%;

ВО "Свобода" – 2,4%;

партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%;

"Пропозиція" – приблизно 1%.

Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були в внесені до списку для дослідження, – 22,2%.

Що відомо про дослідження? Соціологічна група "Рейтинг" опитала телефоном 5 тисяч українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Ткерміни проведення опитування: 4 – 7 жовтня 2020 року. Похибка не перевищує 1,4%.

Зверніть увагу! Деталі про місцеві вибори 2020 року, рейтинги, кандидатів у мери та депутати читайте на 24 каналі.

Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу