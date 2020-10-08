За кого українці готові голосувати на виборах: рейтинг партій
Соціологи оприлюднили свіжий агрегований рейтинг партій на місцевих виборах. Він є сумою результатів політичних сил на виборах в обласну раду кожної області. Найбільшою підтримкою українців заручилися такі партії: "Слуга народу", "Опозиційна платформа – За життя" та "Європейська солідарність".
Загалом у рейтинг потрапили 77 різних партій, з яких більшість – місцеві партії, що балотуються в одну, або кілька обласних рад, повідомляє соціологнічна група "Рейтинг".
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Респонденти обирали зі списку, який був унікальним для кожної обласної ради (у Києві – міської ради), партії.
Яка підтримка у партій на місцевих виборах:
- "Слуга народу" – 17,2% тих, хто визначився і має намір прийти на вибори;
- "Опозиційна платформа – За життя" – 12,6%;
- "Європейська солідарність" – 11,7%;
- "Батьківщина" – 7,5%;
- "За майбутнє" – 7,2%.
До слова, майже всі ці партії за останній тиждень покращили свій результат. З попередніми результатами опитування можете ознайомитися за посиланням.
Які політичні сили наразі не долають умовний бар’єр у 5%:
- "Наш край" – 4,0%;
- Радикальна партія Олега Ляшка – 3,9%;
- УДАР Віталія Кличка – 3,0%;
- "Партія Шарія" – 2,6%;
- ВО "Свобода" – 2,4%;
- партії "Голос", "Перемога Пальчевського", "Сила і честь" – по 1,6%;
- "Пропозиція" – приблизно 1%.
Сумарний рейтинг інших партій (переважно місцевих), які беруть участь у місцевих виборах та були в внесені до списку для дослідження, – 22,2%.
Що відомо про дослідження?Соціологічна група "Рейтинг" опитала телефоном 5 тисяч українців віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих. Ткерміни проведення опитування: 4 – 7 жовтня 2020 року. Похибка не перевищує 1,4%.
Головні дати місцевих виборів 2020 / Інфографіка 24 каналу