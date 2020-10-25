Руководство одного из университетов Киевщины обвинили в подкупе студентов
В прокуратуре Киева заявили, что в Национальном университете государственной фискальной службы Украины курсантам приказали отдать свой голос за конкретные политические силы.
По данным следствия, по сговору с должностными лицами университета ДФС кое-кто из командного состава курсантов приказал своим подчиненным проголосовать за конкретных кандидатов от одной из политических партий, сообщает пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
К теме нарушения на местных выборах-2020: детали
Так, правоохранители открыли уголовное производство по факту подкупа избирателей и уже сообщили человеку о подозрении. Согласно Уголовному кодексу, виновному грозит до двух лет заключения.
Сейчас фигуранту производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК Украины (подкуп избирателей). Досудебное следствие продолжается. Проводятся неотложные следственные и розыскные действия, устанавливается полный круг лиц, причастных к совершенному преступлению,
– говорится в сообщении.
К слову, наблюдатели уже зафиксировали первые нарушения на местных выборах, в частности: преждевременное начало голосования, нехватка урн и кабинок и несоблюдение противоэпидемических требований. Кроме того, некоторые избирательные участки до сих пор не открылись.
В общем, по состоянию на 15:00 25 октября полиция открыла 28 уголовных производств по фактам нарушений из 2 401 полученного сообщения. По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, пока нет оснований для того, отменить выборы.