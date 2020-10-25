У прокуратурі Києва заявили, що в Національному університеті державної фіскальної служби України курсантам наказали віддати свій голос за конкретні політичні сили.

За даними слідства, за змовою з посадовцями університету ДФС дехто з командного складу курсантів наказав своїм підлеглим проголосувати за конкретних кандидатів від однієї з політичних партій, повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.

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Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців та вже повідомили людині про підозру. Згідно з Кримінальним кодексом, винному загрожує до двох років ув'язнення.

Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців). Досудове слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчиненого злочину,

– йдеться в повідомленні.

Університет державної фіскальної служби України розташований в Ірпені. Це базовий навчальний заклад ДФС України, у якому навчається близько 5 000 студентів.

До слова, спостерігачі вже зафіксували перші порушення на місцевих виборах, зокрема: передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок та недотримання протиепідемічних вимог. Окрім того, деякі виборчі дільниці досі не відкрились.

Загалом, станом на 15:00 25 жовтня поліція відкрила 28 кримінальних проваджень за фактами порушень зі 2 401 отриманого повідомлення. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, поки що немає підстав для того, скасувати вибори.