Керівництво одного з університетів Київщини звинуватили у підкупі студентів перед виборами
У прокуратурі Києва заявили, що в Національному університеті державної фіскальної служби України курсантам наказали віддати свій голос за конкретні політичні сили.
За даними слідства, за змовою з посадовцями університету ДФС дехто з командного складу курсантів наказав своїм підлеглим проголосувати за конкретних кандидатів від однієї з політичних партій, повідомляє пресслужба Київської обласної прокуратури.
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Так, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом підкупу виборців та вже повідомили людині про підозру. Згідно з Кримінальним кодексом, винному загрожує до двох років ув'язнення.
Наразі фігуранту провадження повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 160 КК України (підкуп виборців). Досудове слідство триває. Проводяться невідкладні слідчі та розшукові дії, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчиненого злочину,
– йдеться в повідомленні.
До слова, спостерігачі вже зафіксували перші порушення на місцевих виборах, зокрема: передчасний початок голосування, нестача скриньок і кабінок та недотримання протиепідемічних вимог. Окрім того, деякі виборчі дільниці досі не відкрились.
Загалом, станом на 15:00 25 жовтня поліція відкрила 28 кримінальних проваджень за фактами порушень зі 2 401 отриманого повідомлення. За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, поки що немає підстав для того, скасувати вибори.