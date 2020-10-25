В день местных выборов 25 октября на 24 канале стартует большой выборный марафон. Продлится он до 22:00.

Ведущие канала Артем Овдиенко и Дарья Кудимова вместе с лидерами мнений, политиками и самими кандидатами в прямом эфире 24 канала обсудят голосование и события в день выборов.

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Эксперты также оценят результаты голосования и попытаются дать прогнозы относительно деятельности новых людей в разных регионах страны.

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Местные выборы 2020 – смотрите прямую трансляцию марафона на 24 канале: