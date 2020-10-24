Украинцам советуют быть максимально осторожными во время голосования на местных выборах 25 октября. Есть определенные правила, которых стоит придерживаться. Они не прописаны в Избирательном кодексе, однако являются очень важными и особенно касаются людей из группы риска.

Иммунологи прогнозировали, что после выборов количество больных COVID-19 может существенно увеличиться. Однако на самом деле все зависит только от ответственности украинцев, сообщает 24 канал.

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Голосование в условиях пандемии

По возможности члены избирательных комиссий должны организовать отдельно вход и выход. Перед дверью украинцам должны измерить температуру. Правда, от скрининга можно отказаться. Возле стола для регистрации одновременно могут находиться не более 3 человек. Также украинцы не обязаны давать паспорт в руки членам комиссии.

В то же время стоит заметить, что избиратели с подозрением на коронавирус и больные будут стоять в общей очереди, так как им не запрещено приходить на участок. Впрочем, для них оборудуют изолированные кабинки, которые будут стоять на расстоянии от других.

Также люди, которые находятся на самоизоляции или болеют – могут вызвать специальную бригаду и проголосовать дома. Для этого нужно было подать на участок заявление с медицинской справкой.

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Держать дистанцию в 1,5 метра как на улице, так и в помещении.

На участок нужно заходить в маске и перчатках.

Стоит взять с собой собственную ручку, чтобы проголосовать.

Детей лучше оставить дома.

Выбирать правильное время: то, когда наименьший поток людей, к примеру, после обеда.

После выхода из участка – воспользоваться антисептиком.

Все эти правила носят лишь рекомендательный характер и не прописаны в Избирательном кодексе. Однако особенно они касаются людей из группы риска, для которых COVID-19 является жизненно опасным.



Безопасное голосование на выборах / Инфографика 24 канала

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