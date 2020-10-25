У день місцевих виборів 25 жовтня на 24 каналі стартує великий виборчий марафон. Триватиме він до 22:00.

Ведучі каналу Артем Овдієнко та Дарія Кудімова разом з лідерами думок, політиками та самими кандидатами в прямому ефірі 24 каналу обговорять голосування та події в день виборів.

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Експерти також оцінять результати голосування та спробують дати прогнози щодо діяльності нових людей у різних регіонах країни.

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Місцеві вибори 2020 – дивіться пряму трансляцію марафону на 24 каналі: