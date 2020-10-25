20% украинцев не голосовали на выборах по состоянию здоровья, 14% – не знали, за кого голосовать, для 12% – выборы неинтересны, а 10% респондентов не голосовали из-за эпидемии коронавируса.

Социологическая группа "Рейтинг" в день выборов провела электорально-поведенческое исследование, в котором опросила 9 947 респондентов старше 18 лет. Сайт 24 канала рассказывает, какими оказались результаты исследования.

Также по теме: Явка на местных выборах: сколько украинцев проголосовали

Ожидания от выборов

Так, 40% украинцам, принявших участие в местных выборах было сложно разобраться с бюллетенями, 35% ответили, что это было сделать довольно легко, а для 25% – это было очень легко.

Среды тех, голосовал большинство ответили, что местные выборы важны для страны – 79%. Но среди тех, кто на выборы не ходил так считают лишь 50% респондентов.

Так же избиратели более оптимистично настроены относительно будущего чем те, кто не голосовал: 47% избирателей считают, что ситуация в их городе/селе в результате этих выборов улучшится, 38% считают, что не изменится, а среди неголосующих только 20% считают, что ситуация улучшится, при этом большинство (58%) – что не изменится, 13% – что ухудшится, – говорится в результатах исследования.

Интересно и то, что среди тех, кто не ходил на выборы, большинство испытывает разочарование – 63%, и только 32% испытывают надежду. А вот те, кто голосовал ответили иначе: 44% испытывают надежду, 51% – разочарование в отношении страны.

20% из тех, кто не голосовал на выборах главной причиной назвали состояние здоровья, 19% не голосовали из-за того, что не проживают по месту прописки, 15% – заняты в день выборов, 14% – не знали, за кого голосовать, для 12% – выборы неинтересны, 10% респондентов не голосовали из-за эпидемии коронавируса. У 4% нет выборов в их городе/селе, еще 4% – отсутствуют в списках.

Если бы была возможность голосовать электронно, из дома, то 46% из тех, не голосовал на местных выборах, таки проголосовали бы сегодня, 13% – 50/50, 14% – возможно и 25% – не голосовали бы, – говорится в исследовании.

Опрос президента

Исследование группы "Рейтинг" проводилось на выходе из 140 избирательных участков. Оказалось, что только на 69% участков проводился опрос, который анонсировал Президент Украины Владимир Зеленский. На тех участках, где опрос президента не проводился – большинство респондентов ответили, что приняли бы участие в нем, если бы он проводился – 67%.

Интересно, что в целом в опросе президента больше всего участвовали избиратели партии "Слуга народа" (63% – участвовали, 37% – нет), а меньше всего, те, кто отдал голос за партию "Европейская солидарность" (27% – участвовали 73% – нет). Те, кто голосовал за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" также не слишком активно участвовали в опросе – 39% против 62%.

Также по теме: Как отреагировали украинцы на опрос Зеленского: результаты экзитпола

Ответы на вопросы президента

На вопросы президента украинцы отвечали следующим образом:

право Украины на использование гарантий безопасности определенных Будапештским меморандумом поддержали 78% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 10% – не поддерживают, 12% – затруднились ответить;

легализацию каннабиса в медицинских целях для облегчения боли тяжелобольных поддерживают 70% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 24% респондентов не поддерживают;

идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах поддерживают 81% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 16% – не поддерживают.

идею создания свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей поддержали 45% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, 43% – не поддерживают, 12% – не определились;

идею сокращения количества народных депутатов до 300 поддерживают 95% тех, кто участвовал в выборах и в опросе, только 4% респондентов не поддерживают такую ​​идею.

Это важно: Диалог или манипуляция: все, что нужно знать об опросе от Зеленского