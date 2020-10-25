20% українців не голосував на виборах через стан здоров’я, 14% – не знали, за кого голосувати, для 12% – вибори нецікаві, а 10% респондентів не голосувало через епідемію коронавірусу.

Соціологічна група «Рейтинг» в день виборів провела електорально-поведінкове дослідження, у якому опитала 9947 респондентів старше 18 років. Сайт 24 каналу розповідає, якими виявилися результати дослідження.

Також по темі: Явка на місцевих виборах: скільки українців проголосували

Очікування від виборів

Так, 40% українцям, які взяли участь у місцевих виборах було складно розібратися з бюлетенями, 35% відповіли, що це було зробити досить легко, а для 25% – це було дуже легко.

Середи тих, голосував більшість відповіли, що місцеві вибори важливі для країни – 79%. Але серед тих, хто на вибори не ходив так вважають лише 50% респондентів.

Так само виборці оптимістичніше налаштовані щодо майбутнього ніж ті, хто не голосував: 47% виборців вважають, що ситуація у їхньому місті/селі в результаті цих виборів покращиться, 38% вважають, що не зміниться, а серед неголосуючих лише 20% вважають, що ситуація покращиться, водночас більшість (58%) – що не зміниться, 13% – що погіршиться, – написано у результатах дослідження.

Цікаво й те, що середи тих, хто не ходив на вибори, більшість відчуває розчарування – 63%, і лише 32% відчувають надію. А от ті, хто голосував відповіли інакше: 44% відчувають надію, 51% – розчарування щодо країни.

20% з тих, хто не голосував на виборах головною причиною назвали стан здоров’я, 19% не голосували через те, що не проживають за місцем прописки, 15% – зайняті в день виборів, 14% – не знали, за кого голосувати, для 12% – вибори нецікаві, 10% респондентів не голосувало через епідемію коронавірусу. У 4% немає виборів у їхньому місті/селі, ще 4% – відсутні у списках.

Якби була можливість голосувати електронно, з дому, то 46% з тих, не голосував на місцевих виборах, таки проголосували б сьогодні, 13% – 50/50, 14% – можливо і 25% – не голосували б, – сказано у дослідженні.

Опитування президента

Дослідження групи "Рейтинг" проводилося на виході зі 140 виборчих дільниць. Виявилося, що лише на 69% дільниць проводилося опитування, яке анонсував президент України Володимир Зеленський. На тих дільницях, де опитування президента не проводилось – більшість респондентів відповіли, що взяли б участь у ньому, якби воно проводилось – 67%.

Цікаво, що загалом в опитуванні президента найбільше брали участь виборці партії "Слуга народу" (63% – брали, 37% – ні), а найменше, ті, хто віддав голос за партію "Європейська солідарність" (27% – брали участь, 73% – ні). Ті, хто голосував за партію "Опозиційна платформа – За життя» також не надо активно брали участь у опитування – 39% проти 62%.

Також по темі: Як відреагували українці на опитування Зеленського: результати екзитполу

Відповіді на питання президента

На запитання президента українці відповідали наступним чином:

право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом підтримало 78% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 10% – не підтримують, 12% – не змогли відповісти;

легалізацію канабісу в медичних цілях для полегшення болю важкохворих підтримують 70% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 24% респондентів не підтримують;

ідею довічного ув’язнення за корупцію в особливо великих розмірах підтримують 81% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 16% – не підтримують.

ідею створення вільної економічної зони на території Донецької і Луганської областей підтримало 45% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, 43% – не підтримують, 12% – не визначилися;

ідею скорочення кількості народних депутатів до 300 підтримують 95% тих, хто брав участь у виборах і в опитуванні, лише 4% респондентів не підтримують таку ідею.

Це важливо: Діалог чи маніпуляція: все, що треба знати про опитування від Зеленського