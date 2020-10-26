Во Львове на местных выборах 25 октября проголосовали почти 222 тысяч человек – 38,6% львовян. Активнее всего голосовали жители Сыховского района – на выборы пришли около 40%.

Мэр Львова Андрей Садовый поблагодарил всех львовян за то, что они, несмотря на пандемию коронавируса, пришли на местные выборы и проголосовали. Мэр считает, что 39% явки избирателей в городе – это "нормальный результат". Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета.

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Как голосовали жители разных районов Львова

В районных администрациях рассказали сколько львовян пришли на местные выборы по состоянию на 20:00:

В Лычаковском районе – явка ориентировочно 38,4% – 32,14 тысячи избирателей.

В Железнодорожном районе – явка ориентировочно 39,4% – 40,796 тысячи избирателей.

В Сыховском районе – явка ориентировочно 40,3% – 46,586 тысячи избирателей.

В Галицком районе – явка ориентировочно 37,5% – 14,8 тысячи избирателей.

В Франковском районе – явка ориентировочно 36,74% – 40,117 тысячи избирателей.

В Шевченковском районе – явка ориентировочно 38,9% – 47,358 тысячи избирателей.

Коротко об избирательных участках в разных районах города

В Франковском районе есть 59 избирательных участков, из них 3 – в больницах. Район насчитывает 110,053 тысячи избирателей.

В Галицком районе есть 28 избирательных участков, из них 4 – в больницах. Район насчитывает 39,489 тысячи избирателей.

В Железнодорожном районе есть 49 постоянных избирательных участков. Район насчитывает 103,447 тысячи избирателей.

В Сыховском районе насчитывается 60 постоянных избирательных участков, из них 4 – в медучреждениях. Общее количество избирателей – 115,6 тысячи избирателей.

В Лычаковском районе есть 50 избирательных участков, из которых 6 – в больницах. Общее количество избирателей – 83,7 тысячи избирателей.

В Шевченковском районе есть 62 участка, из них 1 – специальный. Район насчитывает 121,65 тысячи избирателей.

Обратите внимание! Избирательные участки 25 октября работали с 08:00 до 20:00. В целом во Львове есть 573 939 избирателей, но проголосовали лишь около 222 тысяч человек.

Во Львове состоится второй тур выборов. За действующего мэра города Андрея Садового проголосовали около 38% львовян.

Экзитполы кандидатов в мэры Львова / Инфографика 24 канала