У Львові на місцевих виборах 25 жовтня проголосували майже 222 тисячі людей – 38,6% львів'ян. Найактивніше голосували жителі Сихівського району – на вибори прийшли близько 40%.

Мер Львова Андрій Садовий подякував усім львів'янам за те, що вони, незважаючи на пандемію коронавірусу, прийшли на місцеві вибори та проголосували. Міський голова вважає, що 39% явки виборців у місті – це "нормальний результат". Про це повідомила пресслужба Львівської міськради.

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Як голосували жителі різних районів Львова

У районних адміністраціях розповіли скільки львів'ян прийшли на місцеві вибори станом на 20:00:

У Личаківському районі – явка орієнтовно 38,4% – 32,14 тисячі виборців.

У Залізничному районі – явка орієнтовно 39,4% – 40,796 тисячі виборців.

У Сихівському районі – явка орієнтовно 40,3% – 46,586 тисячі виборців.

У Галицькому районі – явка орієнтовно 37,5% – 14,8 тисячі виборців.

У Франківському районі – явка орієнтовно 36,74% – 40,117 тисячі виборців.

У Шевченківському районі – явка орієнтовно 38,9% – 47,358 тисячі виборців.

Коротко про виборчі дільниці у різних районах міста

У Франківському районі є 59 виборчих дільниць, з них 3 – в лікарнях. Район налічує 110,053 тисячі виборців.

У Галицькому районі є 28 виборчих дільниць, з них 4 – в лікарнях. Район налічує 39,489 тисячі виборців.

У Залізничному районі є 49 постійних виборчих дільниць. Район налічує 103,447 тисячі виборців.

У Сихівському районі налічується 60 постійних виборчих дільниць, з них 4 – в медзакладах. Загальна кількість виборців – 115,6 тисячі виборців.

У Личаківському районі є 50 виборчих дільниць, з яких 6 – в лікарнях. Загальна кількість виборців – 83,7 тисячі виборців.

У Шевченківському районі є 62 дільниці, з них 1 – спеціальна. Район налічує 121,65 тисячі виборців.

Зверніть увагу! Виборчі дільниці 25 жовтня працювали з 08:00 до 20:00. Загалом у Львові є 573 939 виборці, але проголосували лише близько 222 тисячі людей.

У Львові, ймовірно, відбудеться другий тур виборів. За результатами екзитполів, за чинного мера міста Андрія Садового проголосували близько 38% львів'ян.



Екзитполи кандидатів у мери Львова / Інфографіка 24 каналу