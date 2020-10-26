Официальные результаты местных выборов на Львовщине, которые состоялись 25 октября, могут объявить ориентировочно 30 октября. На обработку бюллетеней специалистам необходимо от 3 до 5 дней.

На Львовщине явка на местных выборах в 2020 году составила 36,88%. Сейчас специалисты подсчитывают голоса. Об этом рассказал заместитель главы ЦИК Сергей Дубовик в комментарии одному из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Когда объявят официальные результаты местных выборов на Львовщине

Дубовик отметил, через несколько дней начнется процесс установления результатов. Так, для большинства территориальных общин Львовщины официальные результаты объявят в течение 3 – 5 дней, то есть ориентировочно 30 октября.

Будет судебное испытание результатов выборов. Отдельные территориальные общины ждет повторное голосование на выборах городских глав,

– отметил заместитель главы ЦИК.

Напомним, в Украине избирательные участки работали до 20:00. По данным экзитполов, во Львове побеждает действующий мэр города Андрей Садовый. За него свои голоса отдали более 38% львовян. Однако, вероятно, в городе будет второй тур выборов.



Экзитполы кандидатов в мэры Львова / Инфографика 24 канала