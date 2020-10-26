Во время проведения местных выборов 25 октября во Львове в полицию поступило 250 обращений о нарушениях на избирательных участках. Следователи открыли 5 уголовных производств.

В Украине на местных выборах зафиксировали множество нарушений на избирательных участках. В частности, во Львове на двух участках протоколы подсчета голосов подписали еще до завершения голосования. Об этом сообщает "ТСН".

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Неравнодушные львовяне сообщили о 250 нарушениях на избирательных участках города. Однако правоохранители открыли 5 уголовных производств.

Напомним, явка избирателей во Львове составляет почти 39%. Сейчас, по результатам экзитпола, побеждает действующий мэр Львова Андрей Садовый. За него проголосовали более 41% избирателей. На втором месте – его главный оппонент Олег Синютка. Он набрал около 37% голосов. Вероятно, что во Львове состоится 2 тур выборов.

По результатам соцопросов, в городской совет попадают 5 партий.

"Европейская Солидарность",

"Самопомич",

"Голос",

"Свобода",

"Варта".

О нарушении карантинных норм на выборах во Львове

Наблюдатели зафиксировали нарушение карантинных норм во время проведения местных выборов во Львове. На двух участках обнаружили очереди и несоблюдение социальной дистанции между избирателями. Нарушали противоэпидемические нормы и члены комиссии. Кое-кто из них был без масок, не носил перчатки или же надевал их неправильно. Кроме этого, на участках избирателям хаотично измеряли температуру на входе.

Интересно! В селе Сокольники некоторые местные жители не могли дождаться своей очереди проголосовать на местных выборах. Они разворачивались и уходили.

Экзитполы кандидатов в мэры Львова / Инфографика 24 канала