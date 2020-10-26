Офіційні результати місцевих виборів на Львівщині, які відбулись 25 жовтня, можуть оголосити орієнтовно 30 жовтня. На опрацювання бюлетенів фахівцям необхідно від 3 до 5 днів.

На Львівщині явка на місцевих виборах у 2020 році склала 36, 88%. Наразі фахівці підраховують голоси. Про це розповів заступник голови ЦВК Сергій Дубовик у коментарі одному з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Коли оголосять офіційні результати місцевих виборів на Львівщині

Дубовик зазначив, через декілька днів розпочнеться процес встановлення результатів. Так, для більшості територіальних громад Львівщини офіційні результати оголосять протягом 3 – 5 днів, тобто орієнтовно 30 жовтня.

Буде судове випробування результатів виборів. На окремі територіальні громади чекає повторне голосування на виборах міських голів,

– зазначив заступник голови ЦВК.

Нагадаємо, в Україні виборчі дільниці працювали до 20:00. За даними екзитполів, у Львові перемагає чинний мер міста Андрій Садовий. За нього свої голоси віддали понад 38% львів'ян. Проте, ймовірно, у місті буде другий тур виборів.



Екзитполи кандидатів у мери Львова / Інфографіка 24 каналу