Украинские знаменитости, политики и другие известные люди вместе с другими украинцами 25 октября отправились на избирательные участки, чтобы проголосовать за кандидатов на местных выборах. Кто это был – читайте на LifeStyle 24.

В этом году на местные выборы в Украине баллотировались значительно меньше звезд, чем в 2019-м на парламентские выборы, впрочем, это не помешало украинским звездам и другим влиятельным лицам прийти и проголосовать за кандидатов, которые им больше всего симпатизируют. 24 канал предлагает узнать, кто вошел в их число и заявил об этом в сети.

Обратите внимание Комики, спортсмены и звезды шоу-биза: кто из знаменитостей идет на выборы 2020

Какие знаменитости пришли на местные выборы 2020?

Владимир и Елена Зеленские

Одними из первых на избирательный участок приехали президентские супруги. Первая леди Украины и президент отдали свои голоса за кандидатов на местных выборах на одном из участков Киева. Оба имели на лице защитные маски и кэжуал-образы. Кроме голосования, президент Украины дал короткие интервью журналистам из СМИ.



Елена Зеленская с мужем на местных выборах / Фото Офис президента

Сергей Притула

Кандидат на мэра Киева и телеведущий Сергей Притула также приехал на избирательный участок в Киеве. Он призвал других украинцев не игнорировать голосование и соблюдать карантинные ограничения.

Владимир Остапчук

Украинский телеведущий Владимир Остапчук принял участие в голосовании за кандидатов местных выборов в Киеве. Мужчина поинтересовался в сети у своих подписчиков, будут ли идти они на выборы, и сейчас результаты показывают, что более 60% сторонников Остапчука останутся дома и не придут на участки. Сам Владимир отметил, что он "волеизъявился".

Виктор Бронюк

Фронтмен группы "ТІК" и кандидат в депутаты Винницкого городского совета от "Партии Винничан" с самого утра также прибыл на голосование. Мужчина отметил, что проголосовал за "Винницу и винничан", намекая на политическую партию, в которой он балатируется первым номер в едином списке.

Алла Мазур

Украинская телеведущая уже отдала свой голос на местных выборах, отметив, что взяла на участок с собой папсорт, ручку и маску, чтобы не подвергать себя опасности в условиях пандемии. По ее словам, на участке в Киеве, где она голосовала, "все выглядит спокойно, организованно и даже трогательно". Алла поделилась, что на участке есть санитайзеры, несколько выходов, очередей нет, поэтому, по ее словам, "о безопасности заботятся, можно идти голосовать, и это таки стоит сделать".

Петр и Марина Порошенко

Пятый президент Украины и его жена присоединились к избирательному процессу на одном из участков столицы. Петр и Марина Порошенко признались, что "поддержали политическую силу, которая реализует движение нашего государства в Европейский Союз и не даст никому с него свернуть". Речь идет о политической партии "ЕС", где Марина Порошенко стала первым номером в списке кандидатов в депутаты Киевского городского совета от партии. Для важного дня Марина надела стильный серый костюм в стиле Chanel.

Тарас Тополя и Alyosha

Украинское супружество исполнителей – Тарас Тополя (группа "Антитела") и Елена Тополя (Alyosha) не проигнорировали избирательный процесс и также пришли на участок. Пара сделала совместное фото и призвала всех поклонников отдать свои голоса за кандидатов на местных выборах.

Новость обновляется...

Что стоит знать о местных выборах в 2020 году: видео 24 канала