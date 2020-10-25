Українські знаменитості, політики та інші відомі люди разом з іншими українцями 25 жовтня відправились на виборчі дільниці, щоб проголосувати за кандадитів на місцеві вибори. Хто це був – читайте на LifeStyle 24.

Цьогоріч на місцеві вибори в Україні балотувались значно менше зірок, ніж у 2019-му на парламентські вибори, втім, це не завадило українських зіркам та іншим впливовим особам прийти і проголосувати за кандидатів, які їм найбільше симпатизують. 24 канал пропонує дізнатись, хто увійшов до їхнього числа і заявив про це в мережі.

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Які знаменитості прийшли на місцеві вибори 2020?

Володимир та Олена Зеленські

Одними з перших на виборчу дільницю приїхало президентське подружжя. Перша леді України та президент віддали свої голоси за кандидатів на місцевих виборах на одній з дільниць Києва. Обоє мали на обличчі захисні маски та кежуал-образи. Окрім голосування, президент України дав короткі інтерв'ю журналістам зі ЗМІ.



Олена Зеленська з чоловіком на місцевих виборах / Фото Офіс президента

Сергій Притула

Кандидат на міського голову Києва і телеведучий Сергій Притула також приїхав на виборчу дільницю у Києві. Він закликав інших українців не ігнорувати голосування та дотримуватись карантинних обмежень.

Володимир Остапчук

Український телеведучий Володимир Остапчук взяв участь у голосуванні за кандидатів місцевих виборів також у Києві. Чоловік поцікавивця в мережі у своїх підписників, чи йтимуть вони на вибори, і наразі результати показують, що більше 60% прихильників Остапчука залишаться вдома і не прийдуть на дільниці. Сам Володимир зазначив, що він "волевиявився".

Віктор Бронюк

Фронтмен гурту "ТІК" та кандидат у депутати до Вінницької міської ради від "Партії Вінничан" з самого ранку також прибув на голосування. Чоловік зазначив, що проголосував за "Вінницю і Вінничан", натякуючи на політичну партію, в якій він балатується першим номер в єдиному списку.

Алла Мазур

Українська телеведуча вже віддала свій голос на місцевих виборах, зазначивши, що взяла на дільницю із собою папсорт, ручку та маску, аби не наражати себе на небезпеку в умовах пандемії. За її словами, на дільниці у Києві, де вона голосувала, "все виглядає спокійно, організовано і навіть зворушливо". Алла поділилась, що на дільниці є санітайзери, кілька виходів, черг немає, тому, за її словами, "про безпеку дбають, можна йти голосувати, і це таки варто зробити".

Петро і Марина Порошенки

П'ятий президент України та його дружина долучились до виборчого процесу на одній з дільниць столиці. Петро і Марина Порошенки зізнались, що "підтримали політичну силу, яка реалізує рух нашої держави у Європейський Союз і не дасть нікому з нього звернути". Йдеться про політичну партію "ЄС", де Марина Порошенко стала першим номером у списку кандидатів у депутати до Київської міської ради від партії. Для важливого дня Марина одягнула стильний сірий костюм у стилі Chanel.

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