В Україні 25 жовтня обирають депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. Голосують у всіх областях, окрім окупованих територій Донбасу та анексованого Криму.

На виборців на дільницях чекають з 8:00 до 20:00. Проте процес голосування відбувається не без порушень. Про найбільш поширені з них читайте у матеріалі 24 каналу.

Актуально В Україні стартували місцеві вибори-2020: що потрібно знати про голосування

Дільниці не відкрились вчасно

У Києві 6 виборчих дільниць розпочали роботу з запізненням, інформують у пресслужбі МВС. Ще дві станом на 8:30 – взагалі не відкрились. За цими фактами проводять перевірки.

Спроби підкупу

У Ізмаїлі, що на Одещині, поліція виявила три автобуси. 52 пасажири їхали на голосування у Білгород-Дністровський. За кожен відданий голос організатор обіцяв заплатити їм по 4 тисяч гривень. Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції.

Таку схему вигадав 42-річний громадянин сусідньої держави, раніше судимий. Проти чоловіка розпочали кримінальне провадження.

"Подарунки" під дільницею

У русі "Чесно" зафіксували ще одне правопорушення під місцем для голосування. Виборцям роздавали маски від благодійного фонду Олександра Третьякова, що підтримував політсилу УДАР.

У Святошинському районі Києва роздають маски від благодійного фонду Олександра Третьякова.



Третьяков на місцевих виборах підтримував УДАР. pic.twitter.com/e2d3jaeQe5 — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Голосування заздалегідь

На Хмельниччині, зазначили у "Опорі", голосувати почали ще перед 8:00. Так поспішали у селі Йосипівка і першій людині дозволили проголосувати ще о 7:50.

Вибори – без кабінок

У Житомирі, інформує "Опора", на двох дільницях немає кабінок для голосування.

На дільниці № 181447, що у дитсадку №66, одна кабінка у вигляді завіси з лялькового театру,

– кажуть спостерігачі.

На дільниці №181448, що у дитсадку №46, кабінки відсутні взагалі. У Житомирській ТВК пояснюють все так: виробник не встиг виготовити кабінки вчасно.



Імпровізована кабінка для голосування у Житомирі / Фото "Опори"

Зверніть увагу! Не вистачає кабінок для голосування і на багатьох дільницях на Київщині. Також спостерігачі кажуть про нестачу урн для голосування, принтерів та… навіть телефонів.

Порушення протиепідеміологічних заходів

На низці ділянок, інформують у КВУ, відступні захисні екрани біля столів членів комісії. Проблемним також є дотримання соціальної дистанції, адже біля багатьох дільниць ще зранку – черги. Також, наприклад, у Львові члени деяких комісій не одягнули захисні рукавички та неправильно носять маски. На багатьох дільницях – лише по одному антисептику.

Кандидат встановив відеоспостереження

На Луганщині 24 жовтня один з кандидатів на посаду Чмирівського сільського голови встановив відеоспостереження у приміщеннях для голосування виборчих дільниць №№ 440569, 440571, 440592, 440593. Наразі цим фактом займається поліція.

Попросили фото бюлетеня

Як інформує PavlovskyNews, кандидат у мери Південноукраїнська Олександр Надьожа попросив виборців сфотографувати бюлетені. Начебто це підтвердить їхні голоси і захистить від фальсифікацій.



Докази порушень на Миколаївщині / Фото PavlovskyNews

Не в урну – а в смітник

На Дніпропетровщині, у місті Нікополь один з виборців порвав бюлетені. Поліція склала на 70-річного бунтівника адміністративний протокол.

Які покарання загрожують за порушення на виборах

Адміністративна відповідальність за:

порушення права громадянина на ознайомлення зі списком виборців – штраф від 170 до 510 гривень;

здійснення передвиборної агітації особою, участь якої в агітації заборонена: для громадян – від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень, для посадових осіб – від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень;

замовлення або виготовлення виборчих бюлетенів понад установлену рішенням відповідною виборчою комісією кількість – від 425 до 850 гривень;

ненадання копії виборчого протоколу особам, які мають право отримати таку копію – від 340 до 1,7 тисячі гривень;

невиконання рішень виборчої комісії: для громадян – від 255 до 425 гривень, для посадових осіб – від 510 до 850 гривень.

відмова від звільнення члена виборчої комісії від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи: для посадових осіб – від 340 до 850 гривень;

звільнення члена виборчої комісії з роботи або переведення його на нижчу посаду: для посадових осіб – від 1,02 тисячі до 1,7 тисячі гривень;

порушення порядку опублікування документів, пов'язаних з підготовкою та проведенням виборів – від 170 до 340 гривень;

перешкоджання здійсненню виборцем свого виборчого права, перешкоджання діяльності іншого суб'єкта виборчого процесу, члена виборчої комісії, офіційного спостерігача: для громадян – від 1,7 тисячі до 3,4 тисячі гривень, для посадових осіб – від 3,4 тисячі до 5,1 тисячі гривень.

Кримінальна відповідальність загрожує за:

перешкоджання здійсненню виборчого права, роботі виборчої комісії або діяльності офіційного спостерігача;

надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців;

незаконне використання виборчого бюлетеня, голосування виборцем більше одного разу;

фальсифікацію, підроблення, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, викрадення, пошкодження, приховування, знищення печатки виборчої комісії, виборчої урни, списку виборців;

порушення таємниці голосування;

підкуп виборця, члена виборчої комісії.



Як обиратимуть місцевих депутатів та мерів / Інфографіка 24 каналу