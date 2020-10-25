Глава МИД Венгрии Петер Сийярто 25 октября призвал венгров Закарпатья проголосовать на местных выборах за КМКС "Партия венгров Украины". В то же время он призвал поддержать на выборах одного из действующих городских глав из области.

Речь идет о мэре города Берегово Золтане Бабяке. Об этом министр иностранных дел Венгрии написал на своей странице в фейсбуке.

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По его словам, КМКС – единственная венгерская партия, которая баллотируется в Закарпатский областной совет.

Было бы плохо, если бы на уровне области венгры остались без представительства,

– говорится в заметке Сийярто.

Он также добавил, что не случайно много взглядов приковано к городу Берегово, поскольку мэр Золтан Бабяк провел замечательную работу. По словам главы МИД Венгрии, было бы хорошо, если бы городской голова мог и в дальнейшем продолжать работу.

Также Сийярто отметил, что жители Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, могут пересечь границу для голосования на местных выборах и вернуться обратно без обязательства находиться на карантине.

Реакция МИД Украины

На своей странице в Фейсбуке МИД Украины сообщил, что в день голосования венгерская сторона прибегла к прямой агитации за партию венгров.

МИД Украины глубоко скорбит, что таким образом официальный Будапешт нагло подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела Украины и нанес коварный удар усилиям Украины конструктивно решить существующие в украинско-венгерских отношениях проблемы,

– говорится в сообщении МИД.

Согласно словам министерства, подсказки избирателям из Будапешта нарушают законодательство Украины. В МИД подчеркнули, что украинская сторона будет реагировать на это в соответствии с устоявшейся международной практикой и законодательством Украины.



Главное о местных выборах 25 октября / Инфографика 24 канала

