Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 25 жовтня закликав угорців Закарпаття проголосувати на місцевих виборах за КМКС "Партію угорців України". Водночас він закликав підтримати на виборах одного із чинних міських голів з області.

Йдеться про мера міста Берегове Золтана Бабяка. Про це міністр закордонних справ Угорщини написав на своїй сторінці у фейсбуці.

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За його словами, КМКС – єдина угорська партія, яка балотується на вступ до Закарпатської обласної ради.

Було б непогано, якби на рівні області угорці не залишились без представництва,

– йдеться в дописі Сійярто.

Він також додав, що не випадково багато поглядів прикуто до міста Берегове, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу. За словами глави МЗС Угорщини, було б добре, якби міський голова міг надалі продовжувати роботу.

Також Сійярто зазначив, що жителі Закарпаття, котрі перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон задля голосування на місцевих виборах і повернутися назад без зобов'язання перебувати на карантині.



Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу

