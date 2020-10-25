У МЗС Угорщини закликали підтримати одну з партій у день виборів в Україні
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 25 жовтня закликав угорців Закарпаття проголосувати на місцевих виборах за КМКС "Партію угорців України". Водночас він закликав підтримати на виборах одного із чинних міських голів з області.
Йдеться про мера міста Берегове Золтана Бабяка. Про це міністр закордонних справ Угорщини написав на своїй сторінці у фейсбуці.
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За його словами, КМКС – єдина угорська партія, яка балотується на вступ до Закарпатської обласної ради.
Було б непогано, якби на рівні області угорці не залишились без представництва,
– йдеться в дописі Сійярто.
Він також додав, що не випадково багато поглядів прикуто до міста Берегове, оскільки мер Золтан Бабяк зробив чудову роботу. За словами глави МЗС Угорщини, було б добре, якби міський голова міг надалі продовжувати роботу.
Також Сійярто зазначив, що жителі Закарпаття, котрі перебувають на території Угорщини, можуть перетнути кордон задля голосування на місцевих виборах і повернутися назад без зобов'язання перебувати на карантині.
Головне про місцеві вибори 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу