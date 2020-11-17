Во втором туре городских выборов-2020 главой Каменца-Подольского был избран Михаил Поситко, действующий депутат горсовета.

Как Поситко шел к победе в Каменце-Подольском? С чего начинал трудовую и политическую деятельность? Что обещал горожанам? Читайте в статье сайта 24 канала.

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Биография

Михаило Поситко – городской голова Каменца-Подольского.

Родился 21 ноября 1985 года в городе Каменец-Подольский (Хмельницкая область). Отец – Владимир Григорьевич (работал строителем), мать – Галина Викторовна (воспитательницей детсада). С конца 1990-х родители – частные предприниматели. Поситко с женой Ириной воспитывают двух дочерей Богдану и Софию.

Образование

В 2002 году Поситко окончил СОШ №16 в Каменце-Подольском.

2002-2007 – учился в Президентском университете Межрегиональной Академии управления персоналом (Киев) по специальности "правоведение". Квалификация – магистр правоведения.



Михаил Поситко на выборах-2020 "поймал свою удачу" / Фото из соцсетей

Работа и бизнес

2007 – юрист в ООО "Институт государственных закупок".

2008 – 2011 – физическое лицо-предприниматель.

2011 – 2016 – финансовый консультант в АО "Укрсиббанк", юрист в коммунальном предприятии "Тепло", юрисконсульт в ООО "Артемакс-ХХІ" и ОДО "Адамс".

С апреля 2016 года – юрисконсульт ПАО "Гипсовик".

Декларация-2019

В декларации Александра Поситко за 2019 год указано, что из недвижимого имущества он имеет в собственности только торгово-офисное помещение (площадью 339,1 кв. м), а также арендует с 2015 года земельный участок (350 кв. м).

Квартира (80,5 кв. м), в которой проживает семья, принадлежит его жене Ирине. Все остальные объекты недвижимости, указанные в декларации, находятся в собственности тещи Марии Семчук. Это, в частности, земельный участок (1665 кв. м).

Нет у Поситко и собственного транспорта. Единственный автомобиль семьи – легковуша ЗАЗ-Daewoo (2004 года выпуска) – в собственности жена. Также в декларации записан прицеп, который является самодельным и принадлежит тестю мэра Каменца-Подольского.

Доходы Михаила Поситко тоже очень скромные. В 2019 году он получил 50 076 гривен по основному месту работы – в Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода". При этом годом ранее эта сумма была еще меньше – 40 953 гривен.

Какой доход Поситко имеет от упомянутого выше торгово-офисного помещения, в декларации не указано.

Политическая карьера

С 2011 года Поситко – член партии "Всеукраинское объединение "Свобода".

2012-2014 – помощник-консультант на общественных началах у народного депутата Украины "свободовца" Александра Мирного.

С июля 2014 года – председатель Каменец-Подольской городской организации ВО "Свобода".

2015 – Поситко впервые баллотировался на пост мэра Каменца-Подольского. Выборы проиграл, но стал депутатом городского совета.

2019 – на внеочередных парламентских выборах баллотировался в Верховную Раду от ВО "Свобода" в округе №193 – выборы проиграл.

Победа на городских выборах-2020



Михаил Поситко голосует на выборах-2020 / Фото из соцсетей

На мэрских выборах 2020 года в Каменце-Подольском Поситко, по данным опросов, был одним из главных фаворитов.

25 октября в первом туре выборов "свободовец" занял второе место после самовыдвиженца Владимира Мельниченко – 35,46% против 40,47%. Но через три недели взял уверенный реванш.

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15 ноября, во втором туре выборов мэра Каменца-Подольского, согласно протоколу ТИК, приняли участие 26 786 избирателей. Это была самая высокая явка в Украине в тот день – на участки пришли 34,29% горожан.

Результаты выборов: