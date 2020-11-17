В другому турі міських виборів-2020 головою Кам'янця-Подільського було обрано Михайла Посітка, чинного депутата міськради.

Як Посітко йшов до перемоги в Кам'янці-Подільському? З чого починав трудову і політичну діяльність? Що обіцяв містянам? Читайте у статті сайту 24 каналу.

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Біографія

Михайло Посітко – міський голова Кам'янця-Подільського.

Народився 21 листопада 1985 року в місті Кам'янець-Подільський (Хмельницька область). Батько – Володимир Григорович (працював будівельником), матір – Галина Вікторівна (вихователькою дитсадка). З кінця 1990-х батьки – приватні підприємці. Посітко з дружиною Іриною виховують двох доньок Богдану і Софію.

Освіта

У 2002 році Посітко закінчив ЗОШ №16 в Кам'янці-Подільському.

2002-2007 – навчався у Президентському університеті Міжрегіональної Академії управління персоналом (Київ) за спеціальністю "правознавство". Кваліфікація – магістр з правознавства.



Михайло Посітко на виборах-2020 "спіймав свою удачу" / Фото із соцмереж

Робота і бізнес

2007 – юрист у ТОВ "Інститут державних закупівель".

2008-2011 – фізична особа-підприємець.

2011-2016 – фінансовий консультант в АТ "Укрсиббанк", юрист у комунальному підприємстві "Тепло", юрисконсульт у ТОВ "Артемакс-ХХІ" та ТДВ "Адамс".

З квітня 2016 року – юрисконсульт ПАТ "Гіпсовик".

Декларація-2019

У декларації Олександра Посітка за 2019 рік вказано, що з нерухомого майна він має у власності лише торгово-офісне приміщення (площа 339,1 кв. м), а також орендує з 2015 року земельну ділянку (350 кв. м).

Квартира (80,5 кв. м), в якій проживає сім’я, належить його дружині Ірині. Всі інші об'єкти нерухомості, вказані в декларації, перебувають у власності тещі Марії Семчук. Це – зокрема, земельна ділянка (1665 кв. м).

Не має Посітко і власного транспорту. Єдиним автомобілем cім’ї – легковиком ЗАЗ-Daewoo (2004 року випуску) – володіє дружина. Також у декларації записаний причіп, який є саморобним і належить тестю мера Кам'янця-Подільського.

Доходи Михайла Посітка теж дуже скромні. У 2019 році він отримав 50 076 гривень за основним місцем роботи – у Кам'янець-Подільській міській організації ВО "Свобода". При цьому роком раніше ця сума була ще меншою – 40 953 гривень.

Який зиск Посітко має від згаданого вище торгово-офісного приміщення, в декларації не вказано.

Політична кар’єра

З 2011 року Посітко – член партії "Всеукраїнське об'єднання "Свобода".

2012-2014 – помічник-консультант на громадських засадах у народного депутата України "свободівця" Олександра Мирного.

З липня 2014 року – голова Кам'янець-Подільської міської організації ВО "Свобода".

2015 – Посітко вперше балотувався на посаду мера Кам'янця-Подільського. Вибори програв, але став депутатом міської ради.

2019 – на позачергових парламентських виборах балотувався до Верховної Ради від ВО "Свобода" в окрузі №193 – вибори програв.

Перемога на міських виборах-2020



Михайло Посітко голосує на виборах-2020 / Фото із соцмереж

На мерських виборах 2020 року в Кам'янці-Подільському Посітко, за даними опитувань, був одним з головних фаворитів.

25 жовтня у першому турі виборів "свободівець" посів друге місце після самовисуванця Володимира Мельниченка – 35,46% проти 40,47%. Але через три тижні взяв упевнений реванш.

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15 листопада, в другому турі виборів мера Кам'янця-Подільського, згідно протоколу ТВК, взяли участь 26 786 виборців. Це була найвища явка в Україні того дня – на участки прийшли 34,29% містян.

Результати виборів: