В Министерстве здравоохранения обнародовали правила безопасности во время местных выборов 25 октября. На участках должны быть дезинфекторы и информационные материалы о противоэпидемиологических мерах.

О правилах на участках рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. Об этом информирует 24 канал.

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Не надо забывать, что в день выборов в COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия прошли в максимально безопасной атмосфере,

- сказал министр.

Какие меры соблюдать на участках:

На каждом участке будет ответственное лицо, которое будет расспрашивать избирателей о состоянии здоровья.

При входе расставят дезинфекторы, которыми нужно обработать руки.

По всему участку нанесут разметку, чтобы людям было проще соблюдать социальную дистанцию.

Если будет возможность, то избиратели будут заходить через один вход, а выходить – через другой.

У стола, на котором будут выдавать бюллетени, может быть не более 3 человек.

Все поверхности будут дезинфицировать.

Важно! 25 октября в Украине состоятся общегосударственные местные выборы. Украинцы будут выбирать депутатов сельских, поселковых и городских советов и сельских, поселковых и городских голов.



Как будут проходить местные выборы / Инфографика 24 канала