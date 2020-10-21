Голосование во время пандемии: в Минздраве рассказали о правилах безопасности во время выборов
В Министерстве здравоохранения обнародовали правила безопасности во время местных выборов 25 октября. На участках должны быть дезинфекторы и информационные материалы о противоэпидемиологических мерах.
О правилах на участках рассказал глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга. Об этом информирует 24 канал.
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Не надо забывать, что в день выборов в COVID-19 нет выходного дня. И очень важно, чтобы все эти мероприятия прошли в максимально безопасной атмосфере,
- сказал министр.
Какие меры соблюдать на участках:
- На каждом участке будет ответственное лицо, которое будет расспрашивать избирателей о состоянии здоровья.
- При входе расставят дезинфекторы, которыми нужно обработать руки.
- По всему участку нанесут разметку, чтобы людям было проще соблюдать социальную дистанцию.
- Если будет возможность, то избиратели будут заходить через один вход, а выходить – через другой.
- У стола, на котором будут выдавать бюллетени, может быть не более 3 человек.
- Все поверхности будут дезинфицировать.
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