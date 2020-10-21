У Міністерстві охорони здоров'я оприлюднили правила безпеки під час місцевих виборів 25 жовтня. На дільницях мають бути дезінфектори та інформаційні матеріали про протиепідеміологічні заходи.

Про правила на дільницях розповів очільник МОЗ Максим Степанов під час брифінгу. Про це інформує 24 канал.

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Не треба забувати, що у день виборів у COVID-19 немає вихідного дня. І дуже важливо, щоб всі ці заходи пройшли в максимально безпечній атмосфері,

– сказав міністр.

Яких заходів дотримуватись на дільницях:

На кожній дільниці буде відповідальна особа, яка розпитуватиме виборців про стан здоров'я.

При вході розставлять дезінфектори, якими потрібно обробити руки.

По усій дільниці нанесуть розмітку, аби людям було простіше дотримуватись соціальної дистанції.

Якщо буде можливість, то виборці заходитимуть через один вхід, а виходитимуть – через інший.

Біля столу, на якому видаватимуть бюлетені, може бути не більше ніж 3 людей.

Усі поверхні дезінфікуватимуть.

Важливо! 25 жовтня в Україні відбудуться загальнодержавні м ісцеві вибори. Українці обиратимуть депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.

Як відбуватимуться місцеві вибори / Інфографіка 24 каналу