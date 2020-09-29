Мэр Умани написал заявление в полицию из-за регистрации его "клонов" на выборы
Мэр Умани Александр Цебрий подал заявление в полицию о регистрации его тезок на выборах. Чиновник обвиняет местную избирательную комиссию в мошенничестве.
Накануне на должность городского главы Умани зарегистрировали двух кандидатов на имя Цебрий Александр Владимирович. Этим людям в течение двух месяцев изменили фамилии и имена. Об этом действующий мэр заявил в эфире ICTV.
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Я имею фамилию Цебрий, а это не совсем обычная фамилия. За 2 месяца сделали клонов, сменили ФИО. Эти люди проживают в Кировоградской области, по одному адресу, в одном населенном пункте, и они были зарегистрированы. У меня есть претензии к членам Уманской ТИК, которые, я убежден, мошенническим способом принимают решения,
– подчеркнул Цебрий.
К тому же, по словам чиновника, тезок зарегистрировали ночью и не в помещении избирательной комиссии. Поэтому Цебрий написал заявление в полицию.
Что говорят правоохранители
Глава Нацполиции Игорь Клименко отметил, что правоохранители не толкуют, а выполняют закон. Он заверил, что дело зарегистрируют в Едином реестре досудебных расследований, а также проверят все факты относительно регистрации тезок Цебрия.
Скандал в Умани вокруг регистрации тезок Цебрия: что известно
- Уманская ТИК зарегистрировала двух абсолютных тезок Цебрия на должность городского главы.
- В то же время действующему мэру запретили баллотироваться на должность городского главы на местных выборах.
- Цебрия отказались регистрировать якобы из-за нарушений в предоставленных документах.