Мер Умані написав заяву до поліції через реєстрацію його "клонів" на вибори
Мер Умані Олександр Цебрій подав заяву до поліції щодо реєстрації його тезок на виборах. Чиновник звинувачує місцеву виборчу комісію у шахрайстві.
Напередодні на посаду міського голови Умані зареєстрували двох кандидатів на ім'я Цебрій Олександр Володимирович. Цим людям протягом двох місяців змінили прізвища та імена. Про це чинний мер заявив у ефірі ICTV.
До теми Скандал в Умані: чинному меру Цебрію не дали дозвіл на вибори, але зареєстрували його тезок
Я маю прізвище Цебрій, а це не зовсім звичайне прізвище. За 2 місяці зробили клонів, змінили ПІБ. Ці люди проживають у Кіровоградській області, за однією адресою, в одному населеному пункті, і вони були зареєстровані. У мене є претензії до членів Уманської ТВК, які, я переконаний, у шахрайський спосіб ухвалюють рішення,
– наголосив Цебрій.
До того ж, за словами чиновника, тезок зареєстрували вночі та не в приміщенні виборчої комісії. Тому Цебрій звернувся до поліції.
Що кажуть правоохоронці
Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці не тлумачать, а виконують закон. Він запевнив, що справу зареєструють у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також перевірять усі факти щодо реєстрації тезок Цебрія.
Скандал в Умані навколо реєстрації тезок Цебрія: що відомо
- Уманська ТВК зареєструвала двох абсолютних тезок Цебрія на посаду міського голови.
- Водночас чинному меру заборонили балотуватися на посаду міського голови на місцевих виборах.
- Цебрія відмовились реєструвати нібито через порушення в наданих документах.