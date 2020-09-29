Мер Умані Олександр Цебрій подав заяву до поліції щодо реєстрації його тезок на виборах. Чиновник звинувачує місцеву виборчу комісію у шахрайстві.

Напередодні на посаду міського голови Умані зареєстрували двох кандидатів на ім'я Цебрій Олександр Володимирович. Цим людям протягом двох місяців змінили прізвища та імена. Про це чинний мер заявив у ефірі ICTV.

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Я маю прізвище Цебрій, а це не зовсім звичайне прізвище. За 2 місяці зробили клонів, змінили ПІБ. Ці люди проживають у Кіровоградській області, за однією адресою, в одному населеному пункті, і вони були зареєстровані. У мене є претензії до членів Уманської ТВК, які, я переконаний, у шахрайський спосіб ухвалюють рішення,

– наголосив Цебрій.

До того ж, за словами чиновника, тезок зареєстрували вночі та не в приміщенні виборчої комісії. Тому Цебрій звернувся до поліції.

Що кажуть правоохоронці

Голова Нацполіції Ігор Клименко зазначив, що правоохоронці не тлумачать, а виконують закон. Він запевнив, що справу зареєструють у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, а також перевірять усі факти щодо реєстрації тезок Цебрія.

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