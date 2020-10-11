ЦИК не рекомендует использовать электронный паспорт во время голосования на местных выборах 2020. Для получения бюллетеня лучше предъявить членам участковой комиссии паспорт-книжечку или ID-карту.

Об этом и других нюансах, которые важно знать избирателям, на своей фейсбук-странице написала секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Гатауллина.

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Предъявить паспорт через приложение Дия возможно лишь при условии, если в УИК будут технические устройства, с помощью которых можно проверить такой документ. Сейчас их в избирательных комиссиях нет.

Также секретарь Центризбиркома пояснила, что для получения бюллетеня избирателю придется снять маску, чтобы члены УИК могли установить личность.

Кроме этого, Гатауллина напомнила, что отсутствие в паспорте фото, вклеенного в 25 или 45 лет, не является основанием для невыдачи бюллетеня.

Местные выборы 2020 в Украине

Очередные местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Стоит обратить внимание на то, что пройдут они по новым правилам. Ведь в 2019 году Рада приняла Избирательный кодекс, а летом 2020 года в него внесли много изменений.

Кроме того, в стране состоялась административная реформа, она предусматривает уменьшение количества депутатов. Как все будет происходить и что нового ждет украинцев – читайте по ссылке.

Календарь местных выборов / Инфографика 24 канала