ЦВК не рекомендує використовувати електронний паспорт під час голосування на місцевих виборах 2020. Для отримання бюлетеня краще пред'явити членам дільничої комісії паспорт-книжечку або ID-карту.

Про це та інші нюанси, які важливо знати виборцям, на своїй фейсбук-сторінці написала секретарка Центральної виборчої комісії Олена Гатаулліна.

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Пред'явити паспорт через додаток Дія можливо лише за умови, якщо в ДВК будуть технічні пристрої, за допомогою яких можна перевірити такий документ. Наразі їх у виборчих комісіях немає.

Також секретарка Центрвиборчкому пояснила, що для отримання бюлетеня виборцю доведеться зняти маску, аби члени ДВК могли встановити особу.

Крім цього, Гатаулліна нагадала, що відсутність у паспорті фото, вклеєного у 25 або 45 років, не є підставою для невидачі бюлетеня.

Місцеві вибори 2020 в Україні

Чергові місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. Пройдуть вони за новими правилами. Адже у 2019 році Рада ухвалила Виборчий кодекс, а влітку 2020 року до нього внесли багато змін.

Крім цього, у країні відбулася адміністративна реформа, вона передбачає зменшення кількості депутатів. Як все відбуватиметься та що нового чекає на українців – читайте за посиланням.

Календар місцевих виборів / Інфографіка 24 каналу