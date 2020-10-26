Наблюдатель от эксмера Омельченко покупал голоса избирателей, – СМИ
Полиция сообщила о подозрении в подкупе избирателей на местных выборах в Киеве. По информации СМИ, пытался покупать голоса официальный наблюдатель от кандидата в мэры Александра Омельченко.
За голос наблюдатель предлагал 500 гривен
За то, чтобы поставили отметку напротив необходимого кандидата в бюллетене, наблюдатель предлагал 500 гривен. Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры.
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На горячем наблюдателя поймали недалеко от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. У злоумышленника обнаружили при себе списки с именами избирателей.
Сейчас решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения. За попытку подкупа мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
Это был наблюдатель от Омельченко, – СМИ
Между тем, источники "Украинской правды" утверждают, что наблюдатель работал на выборах от кандидата на должность мэра Киева Александра Омельченко.