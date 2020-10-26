Полиция сообщила о подозрении в подкупе избирателей на местных выборах в Киеве. По информации СМИ, пытался покупать голоса официальный наблюдатель от кандидата в мэры Александра Омельченко.

За голос наблюдатель предлагал 500 гривен

За то, чтобы поставили отметку напротив необходимого кандидата в бюллетене, наблюдатель предлагал 500 гривен. Об этом информирует пресс-служба Киевской областной прокуратуры.

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На горячем наблюдателя поймали недалеко от избирательного участка на проспекте Маяковского в Деснянском районе столицы. У злоумышленника обнаружили при себе списки с именами избирателей.

Сейчас решают вопрос об избрании задержанному меры пресечения. За попытку подкупа мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Это был наблюдатель от Омельченко, – СМИ

Между тем, источники "Украинской правды" утверждают, что наблюдатель работал на выборах от кандидата на должность мэра Киева Александра Омельченко.

Обратите внимание! Омельченко уже возглавлял КГГА с 1996 по 2006 годы.