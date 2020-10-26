Поліція повідомила про підозру у підкупі виборців на місцевих виборах у Києві. За інформацією ЗМІ, намагався купувати голоси офіційний спостерігач від кандидата у мери Олександра Омельченка.

За голос спостерігач пропонував 500 гривень

За те, щоб поставили позначку навпроти необхідного кандидата у бюлетені, спостерігач пропонував 500 гривень. Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.

До теми Порушення на місцевих виборах-2020: деталі

На гарячому спостерігача впіймали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. У зловмисника виявили при собі списки з іменами виборців.

Наразі вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За спробу підкупу чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

Це був спостерігач від Омельченка, – ЗМІ

Тим часом, джерела "Української правди" стверджують, що спостерігач працював на виборах від кандидата на посаду мера Києва Олександра Омельченка.

Зверніть увагу! Омельченко уже очолював КМДА з 1996 по 2006 роки.