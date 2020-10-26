Спостерігач від ексмера Омельченка купував голоси виборців, – ЗМІ
Поліція повідомила про підозру у підкупі виборців на місцевих виборах у Києві. За інформацією ЗМІ, намагався купувати голоси офіційний спостерігач від кандидата у мери Олександра Омельченка.
За голос спостерігач пропонував 500 гривень
За те, щоб поставили позначку навпроти необхідного кандидата у бюлетені, спостерігач пропонував 500 гривень. Про це інформує пресслужба Київської обласної прокуратури.
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На гарячому спостерігача впіймали неподалік виборчої дільниці на проспекті Маяковського у Деснянському районі столиці. У зловмисника виявили при собі списки з іменами виборців.
Наразі вирішують питання про обрання затриманому запобіжного заходу. За спробу підкупу чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.
Це був спостерігач від Омельченка, – ЗМІ
Тим часом, джерела "Української правди" стверджують, що спостерігач працював на виборах від кандидата на посаду мера Києва Олександра Омельченка.