Международные наблюдатели признали местные выборы 2020 году в Украине безопасными. Они назвали действия правоохранителей "эффективными".

Об этом сообщает пресс-служба МВД со ссылкой на слова заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко.

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По его словам количество правонарушений на выборах не велико.

Если учесть, что у нас 29 тысяч избирательных участков и при такой явке приняло участие в избирательном процессе около 10 миллионов избирателей, то количество правонарушений совсем не большое,

– сказал он.

Также Геращенко отметил, что ни один из мэров городов не заявил, что нарушили его права или, что полиция была на стороне одного из кандидатов.

"Выборы прошли удовлетворительно. По всем фактам, которые подтвердятся, материалы будут расследованы и направлены в суд для принятия решений", – считает Геращенко.

Как прошли местные выборы 2020

Явка гораздо ниже явки избирателей на предыдущих местных выборах и составляет 36,88. Самыми активными областями стали Тернопольская – 44,68% и Львовская – 43,82%. Меньше всего голосовали Донетчина – 31,67% и Николаевщина – 32,02%.

За день голосования правоохранители начали 159 уголовных производств из-за нарушений во время выборов. По всей Украине поступило более 5 тысяч сообщений о нарушениях.