В Тульчинском районе Винницкой области двое злоумышленников напали на избирательную комиссию ночью 26 октября. Члены УИК как раз выходили из помещения, когда у них попытались отобрать документацию.

Нападавшие обвинили УИК в фальсификациях

Неизвестные мужчины приехали на Audi. Они выпрыгнули из автомобиля и начали угрожать членам комиссии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Винницкой области.

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Напавшие пытались отобрать у главы УИК бюллетени и протоколы. При этом членов комиссии обвиняли в фальсификациях. На месте был сотрудник полиции, который сопровождал документацию. Правоохранителю пришлось применить табельное оружие и вызвать подмогу.

Против злоумышленников применили табельное оружие

На это нападавшие отреагировали неадекватно и начали угрожать уже полицейскому. Правоохранители вовремя прибыли на помощь, скрутили злоумышленников и доставили в отделение.

Оказалось, что нападение совершили 25- и 29-летние жители села Нестерварка Тульчинского района. Ранее проблем с законом они не имели, однако были сильно пьяны, когда угрожали членам УИК.



Мужчины угрожали главе УИК / Фото Нацполиции



Злоумышленниками оказались местные жители / Фото Нацполиции

Обратите внимание! По факту открыли уголовные производства за препятствование работе комиссии и угрозы в отношении правоохранителя. За пьяный дебош мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы.

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