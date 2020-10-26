У Тульчинському районі Вінницької області двоє зловмисників напали на виборчу комісію вночі 26 жовтня. Члени ДВК саме виходили з приміщення, коли у них спробували відібрати документацію.

Нападники звинуватили ДВК у фальсифікаціях

Невідомі чоловіки приїхали на Audi. Вони вистрибнули з автомобіля і почали погрожувати членам комісії. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.

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Нападники намагались відібрати у голови ДВК бюлетені та протоколи. При цьому членів комісії звинувачували у фальсифікаціях. На місці був працівник поліції, що супроводжував документацію. Правоохоронцю довелось застосувати табельну зброю та викликати підмогу.

Проти зловмисників застосували табельну зброю

На це нападники відреагували неадекватно і почали погрожувати вже поліцейському. Правоохоронці, що вчасно прибули на допомогу, скрутили зловмисників та доставили до відділення.

Виявилось, що напад скоїли 25 – та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше проблем з законом вони не мали, проте були добряче п'яні, коли погрожували членам ДВК.



Чоловіки погрожували голові ДВК / Фото Нацполіції



Зловмисниками виявились місцеві мешканці / Фото Нацполіції

Зверніть увагу! За фактом розпочали кримінальні провадження за перешкоджання роботі комісії та погрози щодо правоохоронця. За п'яний бешкет чоловікам загрожує до 7 років розбавлення волі.

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