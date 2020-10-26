На Вінниччині напали на членів дільничної комісії: що відомо – фото
У Тульчинському районі Вінницької області двоє зловмисників напали на виборчу комісію вночі 26 жовтня. Члени ДВК саме виходили з приміщення, коли у них спробували відібрати документацію.
Нападники звинуватили ДВК у фальсифікаціях
Невідомі чоловіки приїхали на Audi. Вони вистрибнули з автомобіля і почали погрожувати членам комісії. Про це повідомляє пресслужба поліції Вінницької області.
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Нападники намагались відібрати у голови ДВК бюлетені та протоколи. При цьому членів комісії звинувачували у фальсифікаціях. На місці був працівник поліції, що супроводжував документацію. Правоохоронцю довелось застосувати табельну зброю та викликати підмогу.
Проти зловмисників застосували табельну зброю
На це нападники відреагували неадекватно і почали погрожувати вже поліцейському. Правоохоронці, що вчасно прибули на допомогу, скрутили зловмисників та доставили до відділення.
Виявилось, що напад скоїли 25 – та 29-річні жителі села Нестерварка Тульчинського району. Раніше проблем з законом вони не мали, проте були добряче п'яні, коли погрожували членам ДВК.
Чоловіки погрожували голові ДВК / Фото Нацполіції
Зловмисниками виявились місцеві мешканці / Фото Нацполіції
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