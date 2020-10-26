Нардеп от "Слуги народа" Зиновий Андрийович сдаст мандат, чтобы возглавить Надворнянскую Окружную территориальную общину на Ивано-Франковщине. Политик подчеркнул, что теперь его ждет путь к становлению общины.

Что сказал Андрийович

Сейчас нардеп поручил юристам выяснить, когда именно нужно подать заявление о сложении мандата. Об этом Андрийович сообщил на своей странице в фейсбуке.

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Политик пообещал, что приложит все усилия, чтобы его территориальная община стала успешной. Однако он предупредил, что на начальных этапах путь будет сложным, даже тернистым.

По закону, буду писать заявление о сложении мандата. Дал задание юристам выяснить, будет ли это до первой официальной организационной сессии городского совета или после того. Буду сдавать мандат депутата Верховной Рады Украины, чтобы сосредоточиться на работе для общины Надворнянской ОТГ,

– заявил Андрийович.

По словам нардепа, на местных выборах 2020 года он получил предварительно 60% голосов избирателей. Андрийович уже обратился к жителям Надворнянской общины и подчеркнул, что они стали большой семьей.

Обратите внимание! Андрийович баллотировался в Верховную Раду в 2019 году на 87-м округе от партии "Слуга Народа".

Что известно об Андрийовиче

Работал учителем трудового обучения.

С 2006 года Андрийовича трижды избирали городским головой города Надворная.

Является членом Комитета по вопросам экологической политики и природопользования.

Андрийович обратился к Надворнянской общине, смотрите видео:



Итоги местных выборов 25 октября / Инфографика 24 канала