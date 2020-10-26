Нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович здасть мандат, щоб очолити Надвірнянську Окружну територіальну громаду на Івано-Франківщині. Політик наголосив, що тепер на нього чекає шлях до становлення громади.

Що сказав Андрійович

Наразі нардеп доручив юристам з'ясувати, коли саме потрібно подати заяву про складання мандату. Про це Андрійович повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Як відбулись місцеві вибори в Україні

Політик пообіцяв, що докладе усіх зусиль, щоб його територіальна громада стала успішною. Однак він попередив, що на початкових етапах шлях буде складним, навіть тернистим.

Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ,

– заявив Андрійович.

За словами нардепа, на місцевих виборах 2020 року він отримав попередньо 60% голосів виборців. Андрійович вже звернувся до жителів Надвірнянської громади і наголосив, що вони стали великою родиною.

Зверніть увагу! Андрійович балотувався до Верховної Ради у 2019 році на 87-му окрузі від партії "Слуга Народу". Що відомо про Андрійовича Працював вчителем трудового навчання.

З 2006 року Андрійовича тричі обирали міським головою міста Надвірна.

Є членом Комітету з питань екологічної політики та природокористування. Андрійович звернувся до Надвірнянської громади, дивіться відео:

Підсумки місцевих виборів 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу