Нардеп від "Слуги народу" складе мандат, щоб очолити ОТГ на Івано-Франківщині
Нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович здасть мандат, щоб очолити Надвірнянську Окружну територіальну громаду на Івано-Франківщині. Політик наголосив, що тепер на нього чекає шлях до становлення громади.
Що сказав Андрійович
Наразі нардеп доручив юристам з'ясувати, коли саме потрібно подати заяву про складання мандату. Про це Андрійович повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
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Політик пообіцяв, що докладе усіх зусиль, щоб його територіальна громада стала успішною. Однак він попередив, що на початкових етапах шлях буде складним, навіть тернистим.
Згідно із законом, буду писати заяву про складання мандата. Дав завдання юристам з'ясувати, чи це буде до першої офіційної організаційної сесії міської ради чи після того. Буду здавати мандат депутата Верховної Ради України, щоб зосередитися на роботі для громади Надвірнянської ОТГ,
– заявив Андрійович.
За словами нардепа, на місцевих виборах 2020 року він отримав попередньо 60% голосів виборців. Андрійович вже звернувся до жителів Надвірнянської громади і наголосив, що вони стали великою родиною.
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