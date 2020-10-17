Нарушение избирательного процесса: сколько производств полиция открыла за сутки
Полицейские в течение 16 октября открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса. Всего за сутки в милицию поступили 256 заявлений и сообщений о таких нарушениях.
Нарушения за последние сутки
В Национальной полиции отчитались о количестве заявлений и открытых уголовных производств за нарушение избирательного процесса в течение 16 октября.
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Всего в течение суток полицейские получили 256 заявлений и сообщений.
Где зафиксировали больше всего сообщений о нарушениях избирательного процесса:
- в Киеве – 36;
- в Киевской области – 29;
- в Днепропетровской – 24;
- в Донецкой – 22;
- в Одесской – 15;
- в Харьковской – 14;
- в Николаевской – 13;
- в Закарпатской, Запорожской и Ровенской областях – по 10.
По ним открыли 24 уголовных производства.
Общая статистика нарушений
С 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.
В ЕРДР внесены сведения о 388 уголовных правонарушениях:
- 192 из них связаны с нарушением избирательного законодательства;
- 196 – с избирательным процессом.
Полицейские составили также 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.