Полицейские в течение 16 октября открыли 24 уголовных производства, связанных с нарушениями избирательного процесса. Всего за сутки в милицию поступили 256 заявлений и сообщений о таких нарушениях.

Нарушения за последние сутки

В Национальной полиции отчитались о количестве заявлений и открытых уголовных производств за нарушение избирательного процесса в течение 16 октября.

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Всего в течение суток полицейские получили 256 заявлений и сообщений.

Где зафиксировали больше всего сообщений о нарушениях избирательного процесса:

в Киеве – 36;

в Киевской области – 29;

в Днепропетровской – 24;

в Донецкой – 22;

в Одесской – 15;

в Харьковской – 14;

в Николаевской – 13;

в Закарпатской, Запорожской и Ровенской областях – по 10.

По ним открыли 24 уголовных производства.

Общая статистика нарушений

С 5 сентября территориальные органы Нацполиции зарегистрировали 5206 сообщений, связанных с избирательным процессом.

В ЕРДР внесены сведения о 388 уголовных правонарушениях:

192 из них связаны с нарушением избирательного законодательства;

196 – с избирательным процессом.

Полицейские составили также 1 286 протоколов о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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