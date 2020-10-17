Порушення виборчого процесу: скільки проваджень поліція відкрила за добу
Поліцейські протягом 16 жовтня відкрили 24 кримінальних провадження, пов'язаних із порушеннями виборчого процесу. Загалом за добу до правоохоронців надійшли 256 заяв і повідомлень щодо таких порушень.
Порушення за останню добу
У Національній поліції відзвітували про кількість заяв та відкритих кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу протягом 16 жовтня.
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Загалом протягом доби поліцейські отримали 256 заяв і повідомлень.
Де зафіксували найбільше повідомлень про порушення виборчого процесу:
- у Києві – 36;
- у Київській області – 29;
- у Дніпропетровській – 24;
- у Донецькій – 22;
- в Одеській – 15;
- у Харківській – 14;
- у Миколаївській – 13;
- у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській областях – по 10.
За ними відкрили 24 кримінальних провадження.
Загальна статистика порушень
З 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5206 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.
До ЄРДР внесено відомості про 388 кримінальних правопорушень:
- 192 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства;
- 196 – з виборчим процесом.
Поліцейські склали також 1 286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.
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