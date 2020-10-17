Поліцейські протягом 16 жовтня відкрили 24 кримінальних провадження, пов'язаних із порушеннями виборчого процесу. Загалом за добу до правоохоронців надійшли 256 заяв і повідомлень щодо таких порушень.

Порушення за останню добу

У Національній поліції відзвітували про кількість заяв та відкритих кримінальних проваджень за порушення виборчого процесу протягом 16 жовтня.

Читайте також Які партії агітували найбільше у вересні: рейтинг

Загалом протягом доби поліцейські отримали 256 заяв і повідомлень.

Де зафіксували найбільше повідомлень про порушення виборчого процесу:

у Києві – 36;

у Київській області – 29;

у Дніпропетровській – 24;

у Донецькій – 22;

в Одеській – 15;

у Харківській – 14;

у Миколаївській – 13;

у Закарпатській, Запорізькій та Рівненській областях – по 10.

За ними відкрили 24 кримінальних провадження.

Загальна статистика порушень

З 5 вересня територіальні органи Нацполіції зареєстрували 5206 повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом.

До ЄРДР внесено відомості про 388 кримінальних правопорушень:

192 з них пов'язані з порушенням виборчого законодавства;

196 – з виборчим процесом.

Поліцейські склали також 1 286 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом.