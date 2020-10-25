У Житомирі на кількох виборчих дільницях процес голосування 25 жовтня почався з численними порушеннями. До прикладу, дві виборчі дільниці взагалі не мають кабінок для голосування, інші ж виготовили нашвидкуруч з того, що було.

Відсутність кабінок для голосування – є порушенням законодавства. Про це повідомляє громадянська мережа "Опора".

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Порушення у Житомирі

На дільниці № 181447, яка розташована у музичному залі дитячого садочка, є лише одна кабінка, що має вигляд ширми з лялькового театру.

На ділянці №181448, що розміщена у спортивному залі дитсадка, кабінки відсутні взагалі, а саме приміщення для голосування дуже маленьке.

В "Опорі" заявили, що подібна ситуація спостерігається на багатьох інших виборчих дільницях в місті.

Ще на одній виборчій дільниці імпровізовану кабінку для голосування зробили з двох драбин.

Чому так сталося

Глава житомирської територіальної виборчої комісії Оксана Плис пояснила, що через пандемію коронавірусу "ніхто не хотів цим займатися". Житомирська виборча комісія тривалий час не могла знайти виконавця.

Ми не могли довго знайти виконавця, знайшли фізособа, вони намагалися зробити й вночі робили, але в деяких місцях їм просто вночі не відкривали двері й вони не встигли, тому зараз виходимо з положення, як можемо,

– зауважила Плис.

Вона додала, що члени комісії намагаються "якимось чином" встановити кабінки для голосування.

Зверніть увагу! Згідно з нормами Виборчого кодексу, голосування проводиться у спеціально обладнаних кабінах для таємного голосування. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше ніж 2, для середніх – не менше ніж 4, для великих – не менше ніж 6. Обладнання приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.



Порушення голосування у Житомирі / Фото "Опора"



Кабінка має вигляд ширми з лялькового театру / Фото "Опора"



Голосування у Житомирі відбувається із порушеннями / Фото "Опора"

В Україні стартували місцеві вибори: головне

В Україні 25 жовтня о 8:00 відкрилися виборчі дільниці, а значить процес волевиявлення офіційно розпочався.

Щоб проголосувати за партію, потрібно у пустому квадраті бюлетеня – напроти обраної політичної сили – поставити будь-яку позначку. Згодом треба обрати кандидата в депутати від цієї партії та вписати його номер у квадраті з трафаретом.

Волевиявлення має завершитися о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

За інформацією ЦВК, приблизно 15 листопада можуть призначити другий тур виборів мерів великих міст. Станеться це у випадку, якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів.



Як безпечно проголосувати на виборах / Інфографіка 24 каналу